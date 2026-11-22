All’interno della complessa rete di potere descritta da Mario Puzo nel romanzo Il Padrino e trasposta da Francis Ford Coppola nel suo celebre capolavoro cinematografico, la Famiglia Corleone interagisce con diversi boss mafiosi che ne segnano il destino. Tra questi, le figure di Don Anthony Stracci, Don Ottilio Cuneo e Don Giuseppe Zaluchi rappresentano tre sfaccettature distinte della criminalità organizzata italo-americana dell’epoca.

Don Anthony Stracci

Anziano boss operante principalmente nello Stato del New Jersey, Anthony Stracci (chiamato Victor Strachi nel primo film) gestisce un impero legato soprattutto al traffico merci sui moli del fiume Hudson, oltre al gioco d’azzardo e ai narcotici. Pur guidando una famiglia nota per la brutale violenza con cui risolve i conflitti, Stracci nutre un profondo disprezzo per la prostituzione, ritenendola un’attività vile.

Nell’affare del traffico di droga si allea con Don Emilio Barzini. La sua sorte varia a seconda dell’opera:

Nel film (1972): Viene assassinato personally dal caporegime Peter Clemenza all’interno di un ascensore d’hotel con un fucile a canne mozze, durante la celebre sequenza del regolamento di conti finale coordinato da Michael Corleone. L’episodio è ripreso anche nel videogioco ufficiale ( Il Padrino ), dove l’uccisione avviene presso il St. Albans Hotel.

Nel romanzo: Non viene eliminato, rimanendo invece un alleato dei Corleone.

Nel film di Coppola è interpretato dall’attore Don Costello.

Don Ottilio Cuneo

Capo dell’omonima Famiglia, una delle storiche Cinque Famiglie di New York, Ottilio Cuneo (chiamato Carmine Cuneo nella versione cinematografica) decide di schierarsi con Emilio Barzini contro Don Vito Corleone per espandere le proprie zone d’influenza e consentire lo spaccio di stupefacenti nella Grande Mela.

La sua figura presenta differenze significative tra testo e schermo:

Nel film: Paga la cospirazione con la vita: il soldato dei Corleone, Willi Cicci, lo intrappola all’interno della porta girevole di un hotel e lo giustizia a colpi di pistola.

Nel romanzo e nei sequel letterari: Sopravvive al battesimo del fuoco e, nel romanzo Il ritorno del padrino, figura tra i Don impegnati a mantenere la pace tra i Corleone e i loro rivali.

Sul grande schermo è volto dall’attore Rudy Bond.

Don Giuseppe “Joseph” Zaluchi

A differenza di Stracci e Cuneo, la cui rilevanza è concentrata a New York e dintorni, Giuseppe Zaluchi rappresenta il potere mafioso al di fuori della metropoli. Nato in Sicilia ed emigrato negli Stati Uniti, si stabilisce a Detroit dove, stanco di subire le estorsioni della temuta Purple Gang, chiede l’aiuto di Don Vito Corleone per eliminarla. Ottenuto il sostegno dei Corleone, spazza via la gang e diviene il Padrino incontrastato di Detroit.

Peculiarità e ruolo nel racconto:

Stile e amministrazione: Noto per l’intelligenza e il buongoverno, Zaluchi vive in una residenza lussuosa nel quartiere di Grosse Pointe e mantiene bassissimo il livello di violenza nella sua città per non attirare l’attenzione delle autorità. Il suo impero spazia dal contrabbando di alcol canadese (avviato con Don Vito) al gioco d’azzardo e alle corse ippiche.

Legame con i Corleone: Il vincolo si rafforza con il matrimonio tra il suo primogenito e la figlia di Peter Clemenza.

La posizione sulla droga: Come Don Vito, disapprova il narcotraffico. Tuttavia, durante il vertice tra i capi delle famiglie, riconosce l’impossibilità di frenare i propri uomini attirati dai guadagni facili, pronunciandosi a favore dell’affare purché regolamentato da norme severe.

Ispirato alla figura storica del boss Joseph Zerilli, compare nei romanzi Il padrino, Il ritorno del padrino e La vendetta del padrino. Nel primo film di Coppola è interpretato da Louis Gruss.