Napoli arriva una vittoria contro la squadra di Ignazio Abate

Allegri decide un nuovo schieramento tattico con Vergara a sostegno di Hojlund, e Politano e Spinazzola esterni di centrocampo, nel quale inizialmente rinuncia a De Bruyne per puntare su Anguissa, Gilmour e Mc Tominay, contro il Torino degli ex stabiesi Abate e Cacciamani. Già prima dell’ennesimo infortunio a Vergara, Mc Tominay è il calciatore più pericoloso in campo, con il portiere brasiliano Perri, che però fa buona guardia anche su Politano e Hojlund. Allegri è costretto dopo nemmeno un quarto d’ora a inserire De Bruyne per il giovane nazionale frattese, che esce disperato in lacrime e ricominciano i problemi di coesistenza tra il belga e Mc Tominay, il quale diminuisce le intensità delle giocate offensive. Il Napoli comunque conclude molto in porta anche con la nuova soluzione tattica, e pure il Torino trova nelle conclusioni di Mandragora un’arma importante, prima però Milinkovic Savic e poi la traversa evitano la beffa del gol granata.

Il marocchino Zakaria Aboukhlal prende il posto dell’infortunato Belghali e ha un’occasione ad inizio ripresa dopo che Vlasic ha preso il posto di Braganca, mettendo il Torino nelle condizioni di essere più offensivo. Infatti la squadra di Abate costruisce più azioni con un tiro pericoloso di Vlasic e una ripartenza insidiosa di Simeone dopo un’altra parata di Perri su Mc Tominay. Dopo la parata di Milinkovic Savic sulla punizione di Mandragora Allegri fa entrare Olivera e il fischiatissimo Lang al posto di Rafa Marin e Spinazzola, cambiando tutta la catena di sinistra della squadra. Continua invece sulla corsia opposta il bel duello tra il giovane Cacciamani e il veterano Politano, che finisce in parità perché i due praticamente finiscono per annullarsi a vicenda, mentre il pubblico del San Paolo Maradona non perdona nulla al rapper olandese anche quando sbaglia un traversone o si fa parare un tiro da Perri in piena area, senza che nessuno sappia sfruttare la respinta. Il portiere brasiliano para ancora una conclusione di Politano prima che Abate decida di inserire Casadei al posto di Gvidas Gineitis, per rinforzare il centrocampo in una gara che resta equilibrata, nonostante gli attacchi del Napoli siano più insistenti e le parate del portiere del Torino più frequenti, soprattutto su Hojlund, che nel Napoli non riesce a segnare con la stessa regolarità della nazionale. Abate ha il merito di non chiudere la sua squadra in difesa già prima della conclusione finalmente vincente del nazionale scozzese Mc Tominay, perché inserisce l’altro ex napoletano Zapata assieme a Comert al posto di Ismailj e del Cholito, che anche questa volta riceve gli applausi da parte dei tifosi del Maradona, che non dimenticano il legame sempre manifestato con la sua ex squadra e la città partenopea. Da segnalare l’abbraccio tra Mc Tominay e Lang perché prima della sua conclusione vincente dalla distanza l’assist l’ha ricevuto proprio dal cantante e nazionale olandese, e gli inserimenti nel finale di Giovane e Favasuli per fare respirare un po’ Politano e Hojlund, in vista del difficile impegno in Champions League di martedì sera in Inghilterra contro il Manchester city. Per ottenere il pareggio nel finale il Torino cerca la testa di Zapata, e anche i tiri dalla distanza di Mandragora e Vlasic, costringendo Milinkovic Savic ad un paio di uscite sui traversoni alti, ma l’ultima occasione è per il Napoli con il contropiede di Lang, che chiama Perri all’ultima parata di una serie piuttosto lunga nella gara.

Anche senza tornare a segnare per l’olandese arrivano anche gli applausi e i numerosi interventi di Perri comunque non hanno reso facile o scontata questa vittoria, per i meriti del Torino. Prima di tornare in Europa per cercare la qualificazione alla fase eliminatoria è stato fondamentale riprendere a fare tre punti in campionato, non tanto per la classifica, che è ancora deficitaria, ma per il morale sfiancato da polemiche francamente eccessive nei confronti dell’allenatore, che deve fare i conti ancora con i problemi legati ai numerosi infortuni della rosa.