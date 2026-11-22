Come in EuroCup, il Napoli Basketball cede sulla lunghezza a Trento che chiude la gara a +14 sugli azzurri che purtroppo non ce la fanno a recuperare contro una compagine che è stata più squadra, ha avuto molta più energia e dopo tre parziali nel segno dell’equilibrio, vola nel quarto approfittando del palese calo fisico e mentale degli uomini di coach Repesa, ma soprattutto aiutata da una grande prestazione di Niang e da un sontuoso Olivari, MVP di serata con ben 37 punti a referto, che insieme a Charlie Brown, 24 punti, ha fatto più della metà dei punti di Trento. Nel Napoli Basketball, ancora lontano dalla forma Totè che insieme a Tarczewski e White non ha inciso come ci si aspettava sia in difesa che in attacco, con Markel Brown ancora fuori per infortunio. La classifica vede per il momento il Napoli fermo a 14 punti, in attesa degli incontri di oggi che potrebbero vedere Bologna andare a +2 e Milano e Treviso raggiungere gli azzurri a 14, vedremo.

Ora la sosta per le nazionali sarà di grande aiuto per il recupero delle forze e speriamo anche di Brown, così da dare di nuovo vigore e sostanza al gioco che riprenderà il 6 dicembre all’Alcott Arena contro Verona.

LA PARTITA

Si segna poco nelle fasi iniziali. Gli azzurri si portano sullo 0-6 con Faggian e Seljaas, Trento reagisce con Niang ed Olivari. Le squadre si rispondono colpo su colpo, Trento segna con Bigelow e Charlie Brown, Napoli con la tripla di White. Trento chiude avanti sul 22-20 il primo parziale.Nel secondo quarto parte ancora forte Trento con Charlie Brown, Napoli risponde con Dowtin Jr. che, con Ramsey, sigla il sorpasso sul 31-32. Nuova tripla per Dowtin ma gli azzurri riescono con Ramsey e Sankare a cercare un break che porta il punteggio sul 34-40. Trento torna a segnare con Mawugbe, Ramsey sigla il +8 ma, il gran finale di Olivari, permette a Trento di ricucire lo strappo, 48-50 all’intervallo lungo.

La tripla di Seljaas apre il terzo parziale ma è il solito Olivari a rispondere. 3 su 3 di Faggian ai liberi ma Mawugbe e Olivari riportano Trento sul +5, 64-59. Tripla per Petrucelli, Spissu porta di nuovo avanti gli azzurri ma il canestro di Charlie Brown porta il punteggio sul 72 pari all’ultimo intervallo. Il parziale finale è un assolo della Dolomiti Energia Trentino. Olivari e Charlie Brown fanno il vuoto e riescono a siglare il break decisivo. Napoli prova a restare a contatto con White ma Trento si porta saldamente avanti e chiude sul 100-86.

DICHIARAZIONE COACH REPESA

“C’è poco da dire. Siamo in un periodo in cui non siamo in condizione per motivi obiettivi ma non voglio assolutamente cercare scuse. Se si subiscono 100 punti non c’è da parlare. Faccio i complimenti a Trento. Per fortuna ora arriva la pausa. Abbiamo vinto due partite già perse contro Scafati e Trieste, stasera Trento ha avuto molta più energia rispetto a noi. Olivari ha fatto una gran partita ma la differenza l’ha fatta la loro voglia e il giocare di squadra.”

TABELLINO

Dolomiti Energia Trentino – Napoli Basketball 100-86

Parziali: 22-20, 26-30, 24-22, 28-14

Trento: D. Brown 9, C. Brown 24, Bertini 3, Niang 11, Olivari 37, Forray 2, Cattapan 0, Bayo 3, Mawugbe 4, Bigelow 7, Hassan ne, Maggiorini ne. All. Rossi

Napoli: Spissu 14, Seljaas 7, Dowtin 15, Faggian 5, Petrucelli 8, Sankare 2, White 8, Tarczewski 2, Caruso 5, Totè 2, Ramsey 18. All. Repesa

Foto copertina a cura dell’ufficio stampa Napoli Basketball