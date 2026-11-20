Rinforzo di grande esperienza per il reparto offensivo dell’U.S. Sestri Levante 1919. La società rossoblù ha ufficializzato il tesseramento di Niccolò Romero, centravanti classe 1992 che approda in Liguria dopo l’ultima parentesi vissuta con la maglia del Varese.

Per Romero si tratta di un ritorno nella sua regione d’origine: l’attaccante è infatti cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Genoa, prima di intraprendere una lunga carriera tra i professionisti che lo ha portato a superare il traguardo delle 300 presenze.

Nel corso del suo percorso ha indossato maglie prestigiose, lasciando il segno in piazze importanti come Feralpisalò, Piacenza, Südtirol, Potenza, Lucchese e Juve Stabia, club con cui ha militato prima di proseguire la sua avventura nel calcio italiano. Più recentemente, nel 2024, ha centrato da protagonista la promozione in Serie C con il Campobasso, per poi difendere i colori di Chievo Verona e, appunto, Varese.

Con l’innesto di Romero, i Corsari si assicurano un profilo affidabile, fisico e abituato a lottare per obiettivi ambiziosi, pronto a mettersi subito a disposizione dello staff tecnico per guidare l’attacco rossoblù nel prosieguo della stagione.