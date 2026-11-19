Con le giornate più lunghe aumentano le passeggiate nei parchi, le gite sui sentieri e le soste nelle aree verdi. Sono occasioni preziose per il cane, ma anche momenti in cui cresce la possibilità di entrare in contatto con zecche e pulci.

La prevenzione non consiste soltanto nell’applicare un prodotto prima di partire. Serve una routine adatta alle abitudini dell’animale, da concordare con il veterinario e da accompagnare con controlli regolari del mantello.

Più tempo all’aperto, più occasioni di esposizione

I parassiti non si trovano solo nei boschi

Zecche e pulci possono annidarsi in ambienti diversi: erba alta, cespugli, bordi dei sentieri e giardini frequentati da altri animali. Una passeggiata in città non comporta lo stesso rischio di un’escursione in campagna, ma non lo azzera; anche il tragitto abituale può includere punti in cui il cane si avvicina alla vegetazione.

Le zecche possono trasmettere malattie, la cui diffusione varia anche in base alla zona geografica. Le pulci, invece, possono provocare prurito e, in alcuni animali, reazioni cutanee importanti. Inoltre, se si stabiliscono in casa, eliminarle può richiedere tempo e interventi sull’ambiente, non soltanto sul cane.

Per questo la stagione calda è un buon momento per rivedere le abitudini quotidiane. Chi frequenta spesso prati, sentieri o aree con altri cani dovrebbe parlarne con il veterinario, senza aspettare di trovare il primo parassita.

Una protezione adatta al singolo cane

La scelta dipende da peso, stile di vita e salute

I prodotti antiparassitari non sono tutti uguali e non si scelgono soltanto in base alla stagione. Contano il peso del cane, l’età, lo stato di salute, la frequenza delle uscite e gli eventuali trattamenti già in corso. Anche la convivenza con altri animali può incidere sulla scelta e sulle precauzioni da seguire.

Nel confronto tra le opzioni, una risorsa concreta la si trova sulla pagina https://www.amoreanimaleshop.it/prodotto/elanco-dog-seresto-collare-antiparassitario-8kg/, che presenta il collare Seresto di Elanco per cani di peso superiore agli 8 kg. Prima di orientarsi su questo prodotto, è opportuno verificare con il veterinario che sia adatto all’animale e attenersi alle indicazioni riportate sull’etichetta aggiornata.

Non è consigliabile combinare o alternare antiparassitari senza aver verificato che sia sicuro farlo. Se il cane assume farmaci, ha una patologia o ha avuto reazioni a trattamenti precedenti, è bene riferirlo prima dell’acquisto. Il veterinario può aiutare a confrontare le opzioni e a stabilire quando iniziare la protezione.

Il controllo dopo ogni uscita

Un gesto semplice, soprattutto nei punti nascosti

Anche quando si segue una prevenzione regolare, osservare il cane al rientro è utile. Le zecche possono attaccarsi in zone poco visibili: controllare con calma orecchie, collo, ascelle, inguine, zampe e spazio tra le dita aiuta a individuare eventuali parassiti prima che passino inosservati.

Per le pulci, invece, possono essere segnali d’allarme il grattamento insistente, il leccamento frequente o la comparsa di puntini scuri nel pelo. Un pettine fitto può facilitare l’ispezione, soprattutto nei cani con mantello lungo o molto folto. Il controllo non sostituisce il trattamento: serve a capire se è necessario intervenire e a riferire al veterinario ciò che si è osservato.

Se si trova una zecca, è meglio rimuoverla con uno strumento adatto, senza schiacciarla né ricoprirla con sostanze improvvisate. In caso di dubbio sulla tecnica o se la zona è difficile da raggiungere, può farlo il veterinario. Dopo la rimozione, conviene annotare la data e tenere d’occhio la cute.

Quando chiedere consiglio al veterinario

Sintomi e cambiamenti meritano attenzione

Un arrossamento nel punto del morso può comparire dopo la rimozione, ma è opportuno sentire il veterinario se la lesione peggiora o se il cane appare abbattuto, ha febbre, perde appetito o mostra altri cambiamenti insoliti. Questi segnali non indicano necessariamente una malattia trasmessa da parassiti, ma richiedono una valutazione, soprattutto dopo un’esposizione nota.

È utile contattare il professionista anche quando il trattamento sembra non funzionare, il cane continua a grattarsi o in casa si notano pulci. In questi casi potrebbe essere necessario verificare che il prodotto sia stato scelto e usato correttamente, oltre a valutare se intervenire sull’ambiente e sugli altri animali conviventi.

Una routine efficace è fatta di decisioni semplici ma coordinate: scegliere la protezione con un parere competente, rispettare le indicazioni riportate sul prodotto e controllare il cane dopo le uscite. Così le passeggiate della bella stagione restano un’occasione di benessere, senza trascurare i rischi legati ai parassiti.