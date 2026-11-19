Calciomercato a casa Nocerina la società annuncia le dimissioni di Conte. Il comunicato stampa ufficiale del club

La Nocerina 1910 comunica che il tecnico Mirko Conte ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

Una decisione maturata dal tecnico, che ha contestualmente manifestato la volontà di rinunciare a ogni emolumento e a qualsiasi spettanza economica ancora dovuta, in relazione al rapporto professionale con la società.

La Nocerina prende atto della decisione e desidera esprimere a mister Conte, il proprio ringraziamento per il lavoro svolto, la professionalità, la dedizione e l’impegno profusi nel corso della sua esperienza in rossonero.

Al tecnico va il riconoscimento per aver messo a disposizione della squadra le proprie competenze e per aver affrontato con serietà e senso di responsabilità il percorso condiviso.

La società gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera professionale e per il futuro personale.