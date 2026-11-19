Napoli punta a raggiungere il 57% di raccolta differenziata nei prossimi tre anni, migliorare la pulizia delle strade e realizzare tre nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, tra cui il biodigestore di Napoli Est. Sono questi gli obiettivi principali del nuovo piano triennale di Asia Napoli, presentato ieri, 18 novembre, nella sede aziendale di via Ponte dei Francesi.

All’incontro hanno partecipato il sindaco Gaetano Manfredi, l’amministratore unico di Asia Ciro Accetta e gli assessori comunali Vincenzo Santagada e Pierpaolo Baretta.

Il programma prevede circa 80 milioni di euro di investimenti, nuove attrezzature per la raccolta, mezzi elettrici e interventi per rendere più efficiente il servizio, con l’obiettivo di razionalizzare anche costi e risorse.

Raccolta differenziata al 57%

Uno dei traguardi più impegnativi riguarda l’aumento della raccolta differenziata, che dovrà crescere di 9 punti percentuali rispetto ai livelli attuali.

Per raggiungere questo risultato, Asia prevede l’installazione di 4.200 nuove campane intelligenti, dotate di sistemi informatizzati, e il potenziamento della raccolta stradale.

Il servizio porta a porta integrale, comprendente tutte e cinque le frazioni di rifiuti, sarà esteso ad altri 50mila abitanti, mentre per circa 100mila cittadini è prevista una riorganizzazione delle modalità di raccolta.

L’obiettivo non riguarda soltanto le quantità. Il piano punta anche a migliorare la qualità dei materiali differenziati, riducendo del 7,5% la presenza di frazioni estranee.

Più pulizia nelle strade

Il programma comprende un rafforzamento delle attività di pulizia e decoro urbano, con oltre 11mila servizi annuali equivalenti aggiuntivi di raccolta e pulizia.

Sono previsti ulteriori interventi settimanali, il potenziamento dei Centri di Raccolta e una maggiore attenzione alla gestione dei rifiuti durante i grandi eventi cittadini.

Sul fronte del personale, il piano contempla circa 150 assunzioni medie annue, anche per compensare il turnover, e l’impiego di 45 risorse aggiuntive nell’ottimizzazione dei servizi.

Il sindaco Manfredi ha richiamato l’attenzione anche sul comportamento dei cittadini, sottolineando come il conferimento dei rifiuti fuori dagli orari previsti contribuisca a compromettere il decoro delle strade.

Tre nuovi impianti previsti

Un capitolo centrale riguarda la realizzazione di tre impianti e/o stazioni di trasferenza per rafforzare la gestione dei rifiuti sul territorio comunale.

Tra gli interventi figura il biodigestore di Napoli Est, un progetto che ha accumulato ritardi.

Secondo quanto spiegato dal sindaco, l’allungamento dei tempi è legato a una modifica della normativa sui parametri odoriferi intervenuta dopo l’aggiudicazione della gara. La questione ha provocato un contenzioso con l’impresa incaricata, relativo agli oneri derivanti dalle nuove disposizioni.

Manfredi ha riferito che la controversia è in fase di risoluzione, circostanza che dovrebbe consentire l’avvio dei lavori.

Per un altro intervento è stata indicata una tempistica più precisa: all’inizio del 2027 dovrebbe aprire il cantiere dell’impianto di triturazione di carta, cartoni e rifiuti ingombranti in via delle Brecce.

L’amministratore unico Ciro Accetta ha confermato l’obiettivo di completare tre infrastrutture nell’arco del triennio.

Nuovi mezzi elettrici

La modernizzazione del servizio passerà anche attraverso il rinnovo del parco mezzi.

Asia prevede l’introduzione di 140 nuovi veicoli elettrici entro il 2029, accompagnata dalla realizzazione di infrastrutture di ricarica alimentate da impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo.

L’investimento rientra nel programma di riorganizzazione dei servizi e delle risorse aziendali.

Tari, possibile riduzione futura

Resta aperta la questione della Tari, la tassa sui rifiuti che incide sulle spese delle famiglie napoletane.

L’assessore Vincenzo Santagada ha ricordato che quest’anno non sono stati applicati aumenti, auspicando una possibile riduzione nei prossimi anni.

Un’eventuale diminuzione, tuttavia, dipenderà anche dalla realizzazione degli impianti necessari a completare il ciclo di gestione dei rifiuti.

Per i cittadini, dunque, il piano Asia rappresenta un impegno su più fronti: migliorare la pulizia della città, aumentare la raccolta differenziata e rendere più efficiente il sistema di smaltimento. I risultati dovranno essere misurati nei prossimi tre anni, a partire dall’effettiva realizzazione degli interventi annunciati.