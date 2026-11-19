Tornare a Napoli per Natale può diventare una spesa importante per chi vive e lavora lontano dalla propria città. Soprattutto se il viaggio viene programmato nei giorni immediatamente precedenti alle festività. Sulla tratta Milano-Napoli, il prezzo del Frecciarossa più economico passa infatti da 41 a 136 euro tra il 15 e il 23 dicembre.

A evidenziare le differenze è un’indagine dell’Osservatorio di Maiora Solutions, che ha confrontato le tariffe ferroviarie e aeree in vista delle festività natalizie del 2026.

Quanto costa tornare in treno

Chi parte da Milano il 23 dicembre e programma il ritorno per il 6 gennaio deve mettere in conto una spesa complessiva di 243 euro per il Frecciarossa.

Anticipando invece la partenza al 15 dicembre, mantenendo invariata la data del rientro, il costo scende a 148 euro. Una differenza di 95 euro a persona, che può incidere sensibilmente sul bilancio di chi deve raggiungere la famiglia durante le vacanze.

Il rincaro riguarda soprattutto il viaggio di andata: il biglietto ferroviario più economico passa dai 41 euro del 15 dicembre ai 136 euro del 23 dicembre, arrivando a costare oltre tre volte tanto.

L’aereo conviene rispetto al treno

Per la tratta Milano-Napoli, l’indagine individua nell’aereo un’alternativa economicamente più conveniente nelle date considerate.

Un volo diretto con partenza il 23 dicembre e ritorno il 6 gennaio costa 162 euro andata e ritorno, contro i 243 euro del Frecciarossa. Il risparmio è quindi di 81 euro a persona.

Anche per chi sceglie di volare, tuttavia, la data di partenza fa la differenza. Anticipando il viaggio al 16 dicembre, con rientro sempre il 6 gennaio, la tariffa più economica scende a 99 euro.

I rincari riguardano il Sud

Napoli non è l’unica destinazione interessata dall’aumento dei prezzi.

Secondo Maiora Solutions, i collegamenti aerei da Milano verso le sei destinazioni del Mezzogiorno prese in esame raggiungono nel periodo natalizio una media di 282 euro andata e ritorno, rispetto ai 144 euro previsti per chi anticipa la partenza a metà dicembre.

Il calendario dei viaggi si conferma quindi un elemento determinante per il costo degli spostamenti.

Le date fanno la differenza

«A sei settimane dal Natale, i nostri dati evidenziano come il calendario sia la principale variabile di costo», spiega Andrea Torassa, cofondatore di Maiora Solutions.

«Per tornare al Sud il 23 dicembre in Frecciarossa si spende in media tre volte tanto rispetto a metà mese, mentre in aereo si arriva al doppio».

L’indagine si basa sui prezzi rilevati il 10 e l’11 novembre 2026, che potrebbero cambiare in funzione della disponibilità dei posti.

Per i collegamenti ferroviari sono state considerate le tariffe più economiche delle partenze diurne, mentre per i voli sono state analizzate le offerte disponibili attraverso Kayak.

Per chi sta organizzando il ritorno a Napoli durante le festività, il confronto tra date e mezzi di trasporto può dunque tradursi in un risparmio significativo.