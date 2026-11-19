Si apre una nuova ipotesi sulla morte dell’operaio di 47 anni trovato senza vita all’interno di un rimessaggio di imbarcazioni in via Vecchia Fontanelle, a Castellammare di Stabia. Inizialmente si era pensato a una caduta accidentale durante alcuni lavori di manutenzione, ma gli accertamenti stanno prendendo in considerazione anche la possibilità di un malore improvviso.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze del decesso.

La scoperta del figlio

Secondo quanto emerso, a trovare il corpo dell’uomo sarebbe stato il figlio. Preoccupato perché il padre non rispondeva alle ripetute telefonate, il giovane avrebbe deciso di raggiungerlo sul luogo di lavoro, facendo la tragica scoperta.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

L’ipotesi del malore improvviso

In un primo momento si era ipotizzato che il 47enne fosse precipitato da un’altezza di circa tre metri mentre lavorava su un’imbarcazione.

Le prime verifiche, tuttavia, avrebbero evidenziato l’assenza di lesioni compatibili con un violento impatto. Un elemento che ha portato gli investigatori a valutare l’ipotesi che un malore possa aver preceduto la caduta.

Le cause della morte restano da accertare. La salma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad autopsia, esame dal quale potrebbero arrivare elementi decisivi per ricostruire quanto accaduto.

Gli accertamenti sul secondo operaio

Gli investigatori stanno approfondendo anche la possibile presenza di un’altra persona nel rimessaggio al momento dell’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, un secondo operaio si sarebbe trovato insieme al 47enne e si sarebbe successivamente allontanato senza chiamare i soccorsi. L’uomo avrebbe dichiarato alla polizia di essersi allontanato per paura.

Anche questa circostanza è al vaglio degli inquirenti, mentre proseguono gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica e le cause del decesso.