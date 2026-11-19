Sabato 21 novembre (ore 15:00) le Vespe fanno visita ai canarini nella dodicesima giornata di Serie BKT. Riflettori puntati sull’attaccante ex Nazionale, principale pericolo pubblico per la retroguardia gialloblù.

Trasferta ad alto coefficiente di difficoltà e di fascino per la Juve Stabia, attesa sabato 21 novembre (calcio d’inizio alle ore 15:00) sul terreno dello stadio “Alberto Braglia” contro il Modena, nella sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie BKT.

Un appuntamento impegnativo per la formazione gialloblù, che si troverà di fronte un avversario attrezzato e guidato in attacco da un osservato speciale d’eccezione: Andrea Belotti. Sarà infatti proprio la sfida al “Gallo” uno dei temi principali del pomeriggio modenese. Con la sua esperienza internazionale, il fiuto del gol e la capacità di fare reparto da solo, l’ex centravanti della Nazionale rappresenta il pericolo numero uno per la difesa delle Vespe, chiamata a una prova di grande attenzione, compattezza e concentrazione per limitarne i rifornimenti e i movimenti in area di rigore.

Dall’altra parte, la Juve Stabia scenderà in campo al “Braglia” con l’obiettivo di giocarsi le proprie carte con personalità, provando a imbrigliare la manovra dei canarini per colpire in ripartenza e strappare punti preziosi su uno dei campi più caldi del torneo cadetto. A dirigere l’incontro sarà il signor Rosario Abisso della sezione di Palermo, coadiuvato al VAR da Paolo Mazzoleni.

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