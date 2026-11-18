Il maltempo condiziona la quarta edizione della Spartacus Run, ma non ne impedisce lo svolgimento. La manifestazione podistica organizzata dall’ASD Podistica Sammaritana, presieduta da Giovanni Grimaldi, ha portato al traguardo 945 atleti sui 10 chilometri di un percorso cittadino non omologato.

Un bilancio inevitabilmente influenzato dalle condizioni meteorologiche, che hanno determinato la rinuncia di oltre 400 partecipanti rispetto ai circa 1.500 iscritti attesi.

Il maltempo e la gara

La giornata si era aperta con uno scenario particolarmente complicato. La pioggia, abbattutasi sul territorio nelle prime ore del mattino, aveva messo in discussione lo svolgimento della gara, costringendo gli organizzatori a valutare anche l’ipotesi di un rinvio.

Una scelta tutt’altro che semplice, affrontata tenendo conto soprattutto delle condizioni di sicurezza lungo il tracciato.

Il successivo miglioramento del tempo ha consentito di avviare le verifiche tecniche sull’intero percorso. Dopo i controlli e il ripristino dei tratti interessati dalle criticità, è arrivato il via libera allo svolgimento della competizione.

La gara si è così disputata regolarmente, con il cielo rimasto coperto per tutta la manifestazione.

Boufars vince la gara maschile

Sul piano agonistico, a imporsi nella prova maschile è stato Hicham Boufars, atleta magrebino che gareggia in Italia con i colori dell’International Security Service.

Il vincitore ha completato i 10 chilometri in 31’15”, precedendo di appena tre secondi il compagno di squadra Raffaele Giovannelli, secondo in 31’18”.

Terza posizione per Marco Pascarella della Polisportiva Bellona, al traguardo in 31’36”.

Francesca Palomba prima tra le donne

Nella gara femminile successo per Francesca Palomba della Caivano Runners, che ha chiuso la prova in 38’11”.

Secondo posto per la sorella Filomena Palomba, anch’essa portacolori della stessa società, con il tempo di 39’05”.

Sul terzo gradino del podio è salita Raffaella Filannino della Daunia Running, che ha fatto registrare 39’25”.

Il percorso nella città

La competizione ha attraversato diversi settori della città, proponendo un tracciato che ha interessato sia il centro storico sia le aree più moderne di Santa Maria Capua Vetere.

Partenza dall’Arco di Adriano e arrivo all’Anfiteatro Campano: due luoghi simbolo del patrimonio storico e archeologico cittadino, scelti per caratterizzare una manifestazione che punta a legare l’attività sportiva alla valorizzazione del territorio.

Il bilancio della manifestazione

La quarta edizione della Spartacus Run si chiude, dunque, con un dato di partecipazione inferiore alle previsioni, ma con la soddisfazione degli organizzatori per essere riusciti a garantire lo svolgimento dell’evento nonostante le difficoltà della mattinata.

Un risultato che conferma il lavoro della Podistica Sammaritana e la continuità di un appuntamento che, anno dopo anno, sta consolidando la propria presenza nel calendario podistico campano.

Obiettivo omologazione nel 2027

L’attenzione è ora rivolta alla quinta edizione, già proiettata verso novembre 2027.

Il prossimo obiettivo del comitato organizzatore è quello di ottenere l’omologazione del percorso sui 10 chilometri, passaggio importante per dare alla Spartacus Run una dimensione più competitiva e favorirne l’inserimento nel panorama podistico nazionale.