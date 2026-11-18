Non sarà una partita come le altre quella in programma sabato 21 novembre (calcio d’inizio alle 20:45) allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Torino, valida per la 12ª giornata di Serie A. Oltre ai pesanti punti in palio per la classifica, la sfida metterà l’uno di fronte all’altro Massimiliano Allegri e Ignazio Abate in un suggestivo incrocio tra maestro e allievo.

Alla guida dei granata da questa stagione, Abate si prepara infatti a sfidare per la prima volta in panchina il tecnico livornese — oggi alla guida degli azzurri — che lo ha allenato durante la comune esperienza al Milan. In rossonero il terzino campano, originario proprio della provincia di Napoli, fu uno dei fedelissimi di Allegri, conquistando anche lo scudetto nella stagione 2010-2011 e una Supercoppa Italiana.

A distanza di anni, i due si ritrovano dunque da avversari sulle panchine di due piazze storiche del calcio italiano. Per Abate, che si appresta ad affrontare un ciclo impegnativo con il suo Torino alla ripresa dopo la sosta per le nazionali, la trasferta del Maradona rappresenta subito un banco di prova ad altissimo coefficiente di difficoltà. Dall’altra parte, Allegri punta a sfruttare il fattore campo per consolidare il cammino del suo Napoli, potendo contare anche sul graduale rientro di alcune pedine importanti dall’infermeria.

Un confronto ricco di spunti tattici ed emotivi, con l’allievo pronto a mettere in difficoltà il proprio maestro nella notte di Fuorigrotta.