Il Sorrento Calcio 1945 si veste ufficialmente a festa anche in viaggio. La squadra rossonera avrà finalmente il suo pullman brandizzato, pronto ad accompagnare i calciatori in ogni trasferta e in occasione delle gare casalinghe allo stadio di Picerno.

I colori rossoneri sono pronti a percorrere le strade di tutta Italia, portando con sé il nome, la storia e la passione di un’intera città. Un traguardo importante e fortemente voluto, che diventa realtà grazie all’impegno e alla vicinanza del presidente onorario Paolo Durante e di Alfredo Russo della Russo Marmi. Da sempre al fianco del club e animati da un entusiasmo contagioso, rappresentano l’espressione più autentica dell’amore per questa maglia, trasformando il legame con i colori rossoneri in un gesto concreto.

Sarà dunque il pullman messo a disposizione da Interservice ad accompagnare la formazione di mister Vincenzo Maiuri verso il terreno di gioco. Il Sorrento continua il suo cammino viaggiando con la sua identità ben stampata addosso, pronta a rendersi ancora più visibile lungo lo Stivale.

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