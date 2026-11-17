A Napoli continua a crescere il costo della vita. A ottobre 2026 i prezzi al consumo sono aumentati dell’1,5% rispetto a settembre e del 6,3% su base annua, con rincari che incidono soprattutto sulle spese quotidiane delle famiglie, dalle bollette alla spesa alimentare.

È quanto emerge dai dati pubblicati dal Comune di Napoli, che evidenziano un’accelerazione dell’inflazione rispetto a settembre, quando il tasso annuo era del 4,4%.

A pesare maggiormente sono i costi dell’energia e delle utenze domestiche, ma gli aumenti coinvolgono anche trasporti, abbigliamento e diversi prodotti alimentari.

Bollette sempre più care

Il rincaro più consistente riguarda le spese per abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, cresciute del 6,8% in un mese e del 21,2% rispetto a ottobre 2025.

Particolarmente significativi gli aumenti dell’elettricità (+12%) e del gas naturale (+13,1%) rispetto a settembre.

Più contenuta la variazione degli affitti per l’abitazione principale, che registrano un incremento mensile dello 0,3%.

Aumentano anche gli alimentari

Fare la spesa diventa più costoso per le famiglie napoletane. I prezzi di alimentari e bevande analcoliche salgono dell’1,4% rispetto a settembre e del 4,5% su base annua.

Tra i prodotti che registrano gli aumenti maggiori figurano gli ortaggi a frutto freschi (+15%) e quelli a foglia o a stelo (+11,2%).

Crescono anche i prezzi del cioccolato e dei prodotti a base di cacao (+4,1%), dei cereali per la colazione (+2,7%), della pasta (+1,4%) e della carne fresca (+1,2%).

Non mancano alcune diminuzioni: calano i prezzi degli agrumi (-1,4%), di alcune tipologie di frutta fresca (-1,7%), dei legumi da granella verdi freschi (-7,4%) e del caffè (-0,6%).

Trasporti più costosi a Napoli

Anche gli spostamenti incidono maggiormente sulle spese. La categoria dei trasporti registra un incremento dello 0,9% su base mensile e del 10,9% rispetto a ottobre 2025.

Nel dettaglio, aumentano i prezzi dei trasporti in autobus e pullman (+5,7%), dei collegamenti ferroviari (+1,3%) e del diesel (+2,9%). La benzina, invece, diminuisce dell’1,1%.

Particolarmente evidente il rincaro dei voli internazionali (+15,5%), mentre scendono i prezzi dei voli nazionali (-3,2%) e dei trasporti marittimi (-0,7%).

Abbigliamento e tecnologia in aumento

I prezzi di abbigliamento e calzature crescono del 2,2% rispetto a settembre, con un incremento annuo del 4%.

Gli aumenti interessano soprattutto gli indumenti maschili (+3,4%) e le calzature per bambini (+3,7%), donne (+3,3%) e uomini (+2,7%).

Rincari anche nel settore dell’informazione e comunicazione, che registra un aumento mensile dell’1,2%. Tra i prodotti interessati figurano computer e tablet (+5,9%) e telefoni cellulari (+3,7%).

Alberghi in controtendenza

Un andamento diverso emerge dal settore della ristorazione e dei servizi di alloggio, dove i prezzi diminuiscono complessivamente dell’1,3% rispetto a settembre.

A contribuire al calo sono soprattutto le tariffe degli alberghi (-5,5%) e quelle di campeggi, ostelli e villaggi vacanze (-5,7%).

Il confronto con ottobre 2025 mostra tuttavia un aumento del 3,9% per l’intera categoria.

Il quadro complessivo conferma dunque una crescita del costo della vita a Napoli, con le spese essenziali, in particolare energia e alimentazione, tra le principali voci di rincaro per le famiglie.