Il Natale a Napoli si prepara a entrare nel vivo con l’accensione delle luminarie cittadine. Il Comune ha ufficializzato la data dell’inaugurazione: domenica 6 dicembre 2026, alle ore 18, in piazza Municipio, nei pressi dell’albero illuminato.
Gli addobbi natalizi sono già in fase di montaggio lungo le strade della città, in vista dell’appuntamento che darà ufficialmente il via all’illuminazione delle festività.
L’accensione in piazza Municipio
Alla cerimonia inaugurale sono previsti gli interventi del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dell’assessora comunale al Turismo Teresa Armato e dell’assessore regionale al Turismo Enzo Maraio.
Il momento centrale della serata sarà l’accensione delle luminarie alle 18, nell’area di piazza Municipio dove sarà presente l’albero natalizio illuminato.
Anche la Natività inaugurata
La giornata prevede un altro appuntamento dedicato alle festività. Alle 17:30, mezz’ora prima dell’accensione delle luminarie, sarà inaugurata anche la Natività, allestita nella parte bassa di piazza Municipio.
Due momenti che accompagneranno cittadini e visitatori nell’atmosfera natalizia, con piazza Municipio al centro delle iniziative inaugurali del 6 dicembre.