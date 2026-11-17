La Mostra d’Oltremare di Napoli ospiterà domenica 22 novembre 2026 una giornata dedicata allo sport, ai suoi protagonisti e al valore dell’inclusione. L’appuntamento è con “Verso gli Stati Generali dello Sport 2026”, l’iniziativa promossa dall’Assessorato allo Sport della Regione Campania che riunirà atleti, federazioni, associazioni, scuole e cittadini.

L’evento si svolgerà nel Padiglione 3B, con ingresso libero, e proporrà incontri, premiazioni, dimostrazioni sportive e momenti di confronto sul futuro dello sport in Campania.

Un evento per tutti

L’iniziativa è stata presentata nella Sala Caduti di Nassiriya del Consiglio regionale, alla presenza dell’assessora regionale allo Sport Fiorella Zabatta, del presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi, del campione olimpico di scherma Sandro Cuomo e dell’atleta paralimpica Angela Procida.

L’obiettivo è promuovere una pratica sportiva accessibile a tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche e personali, valorizzando il ruolo dello sport nella crescita dei giovani e nell’inclusione sociale.

«Vogliamo che sia una grande festa dello sport campano, un’occasione per dare spazio a ogni disciplina, a ogni talento e a ogni storia», ha dichiarato l’assessora Zabatta, sottolineando la necessità di considerare lo sport un diritto e non un privilegio.

Anche il presidente Manfredi ha evidenziato l’importanza di investire negli impianti sportivi e sostenere associazioni e società, con particolare attenzione ai giovani, alle persone con disabilità e alle fasce più fragili.

Il programma della giornata

La manifestazione prenderà il via alle 9:30 con l’accoglienza dei partecipanti, mentre alle 10:30 apriranno gli stand delle Federazioni sportive campane.

Alle 11 è previsto il convegno “Sport e scuola: educazione, inclusione e benessere”, seguito dalle premiazioni di “Napoli Capitale Europea dello Sport” e dai riconoscimenti destinati a scuole, associazioni e realtà impegnate nella promozione dell’attività sportiva.

Nel corso della giornata i visitatori potranno conoscere diverse discipline, partecipare alle attività dimostrative e avvicinarsi a nuove esperienze sportive.

Premi ai campioni campani

Il programma pomeridiano prevede, alle 18, il convegno “Presente e Futuro dello Sport in Campania”, dedicato alle prospettive del settore.

Seguiranno le premiazioni della Presidenza del Consiglio regionale e i riconoscimenti ad alcuni protagonisti dello sport, tra cui Manila Esposito, campionessa olimpica di ginnastica artistica.

La manifestazione si concluderà alle 20 con lo show cooking “La dieta dello sportivo”, dedicato al rapporto tra alimentazione e attività fisica.

Ingresso libero alla manifestazione

“Verso gli Stati Generali dello Sport 2026” è organizzato dall’Assessorato allo Sport della Regione Campania, con la partecipazione del CONI Campania, del Comitato Italiano Paralimpico, di Sport e Salute e di Padelness e Sport, e con il supporto operativo di Sviluppo Campania.

L’appuntamento è dunque per domenica 22 novembre alla Mostra d’Oltremare di Napoli, Padiglione 3B. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti i cittadini.