La crescita delle prestazioni di Emanuele Rao sono sotto gli occhi di tutti, ma il gol segnato con la maglia della Nazionale U20 ha fatto esultare le dirigenze di Pisa e del Napoli che ne detiene il cartellino. Proprio per questo Manna ma soprattutto Allegri vorrebbe il rientro a Gennaio di Rao a Napoli, con il prestito che potrebbe essere interrotto con il club nerazzurro.

Le due società però sono in disaccordo ed il Pisa credendo fortemente nel giovane ragazzo al momento si è opposto con forza, e per questo possiamo ritenere di credere che le presenze da titolare di Rao potrebbero aumentare già dalla prossima partita che il Pisa giocherà ad Empoli.

Ricordiamo che Rao con la maglia nerazzurra ha totalizzato otto presenze con un assist ed un gol all’attivo in questo campionato di Serie B, per un totale di 243′ minuti.