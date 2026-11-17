Un uomo è morto nella serata di ieri, lunedì 16 novembre, in via Gerardo Chiaromonte, nel quartiere Barra, a Napoli. Il decesso, inizialmente ricondotto a un possibile malore, è ora al centro di accertamenti della Polizia di Stato. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, compresa quella di una morte violenta.
La vittima, secondo le prime informazioni, potrebbe essere una persona senza fissa dimora. La sua identità non è stata precisata.
I soccorsi vicino alla Circumvesuviana
L’allarme è scattato intorno alle 20, quando alcuni passanti hanno segnalato ai servizi di emergenza la presenza di un uomo in difficoltà nei pressi della stazione della Circumvesuviana.
I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, praticando il massaggio cardiaco, ma ogni intervento si è rivelato inutile.
Sul posto sono arrivati gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli, del commissariato San Giovanni-Barra e della Squadra mobile.
Disposta l’autopsia sul corpo
Alcuni elementi emersi durante i primi rilievi avrebbero sollevato interrogativi sulle circostanze del decesso, rendendo necessari ulteriori approfondimenti.
Il pubblico ministero di turno, intervenuto sul luogo del ritrovamento, ha disposto il sequestro della salma. Intorno alle 22:30 il corpo è stato trasferito all’obitorio del Secondo Policlinico di Napoli, dove si attende l’esame autoptico.
Indagini sulle cause della morte
L’autopsia sarà fondamentale per stabilire le cause del decesso e verificare l’eventuale presenza di elementi riconducibili a un episodio di violenza.
Gli investigatori esamineranno anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle vicinanze della stazione ferroviaria.
Al momento non è stata accertata la causa della morte e resta aperta anche l’ipotesi di un evento naturale.