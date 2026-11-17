Tra i tanti temi caldi che accompagnano la sfida tra Napoli e Torino ce n’è uno che tocca le corde del cuore e dei ricordi recenti: la presenza di Giovanni Simeone. Per il Cholito, l’attaccante argentino oggi punto di riferimento offensivo dei granata, la partita dello stadio “Diego Armando Maradona” rappresenta un vero e proprio tuffo nel passato recente.

Tre anni d’amore e gol pesanti all’ombra del Vesuvio

Arrivato a Napoli nell’estate del 2022, Simeone ha legato il suo nome a pagine indimenticabili della storia recente azzurra. In tre stagioni in maglia partenopea, collezionando 103 presenze e 14 reti complessive, l’attaccante si è fatto amare da tutto l’ambiente non solo per le sue doti da cecchino implacabile e per la straordinaria professionalità, ma soprattutto per gol pesantissimi.

Tra questi spiccano le gemme in UEFA Champions League e la rete scudetto fondamentale nella trionfale annata del terzo tricolore, meritandosi l’affetto eterno di Fuorigrotta. Con la maglia del Napoli ha conquistato trofei storici prima del suo passaggio al Torino, piazza in cui ha continuato a mostrare le sue doti di leadership e fiuto del goal.

Da ex implacabile a pericolo pubblico numero uno

Nella passata stagione, proprio da ex di lusso, il Cholito ha fatto male alla sua vecchia squadra decidendo con una zampata da opportunista la sfida dell’Olimpico. Adesso, la prospettiva si rovescia nuovamente: Simeone si presenta al “Maradona” con la maglia del Torino, pronto a dare battaglia alla difesa azzurra guidata da Massimiliano Allegri.

Un mix di emozioni, applausi inevitabili al momento della lettura delle formazioni e la ferocia agonistica di un attaccante che, una volta fischiato il calcio d’inizio, metterà da parte i ricordi per trascinare i suoi compagni. Una storia nella storia, impreziosita dal fascino del grande ex che sa come lasciare il segno.