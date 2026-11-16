Napoli si conferma al 98° posto su 107 province italiane per qualità della vita, risultando ancora una volta l’ultima della Campania. A penalizzare il territorio sono soprattutto le difficoltà occupazionali, le condizioni ambientali e i risultati dell’istruzione. In controtendenza il turismo, che colloca la provincia partenopea tra le prime dieci a livello nazionale.
È quanto emerge dall’Indagine sulla qualità della vita 2026, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma.
La ricerca, giunta alla 28ª edizione, analizza 92 indicatori distribuiti in nove aree. Napoli ottiene 112 punti nella graduatoria generale e mantiene la stessa posizione del 2025, mentre tutte le altre province campane registrano un miglioramento.
Lavoro, Napoli quasi ultima
Il risultato più preoccupante riguarda il mercato del lavoro. Nella categoria affari e lavoro, Napoli occupa il 105° posto su 107 province, davanti soltanto a Taranto e Agrigento.
Nonostante il recupero di due posizioni rispetto al 2025, la situazione occupazionale resta particolarmente difficile.
Secondo l’indagine, il tasso di disoccupazione maschile raggiunge il 16,1%, il valore più elevato d’Italia. Un dato che evidenzia le difficoltà di accesso al lavoro nel territorio partenopeo.
Ambiente e istruzione penalizzano Napoli
Anche gli indicatori ambientali contribuiscono al risultato negativo della provincia.
Napoli si colloca al 104° posto per ambiente, confermando la posizione dell’anno precedente.
Nella categoria istruzione e formazione, invece, occupa il 99° posto, senza miglioramenti rispetto al 2025.
Si tratta di due ambiti che incidono direttamente sulla qualità della vita dei residenti e che continuano a rappresentare elementi di criticità per il territorio.
Redditi in crescita, sicurezza peggiora
Qualche segnale positivo emerge dalla categoria reddito e ricchezza, nella quale Napoli passa dal 99° al 91° posto, recuperando otto posizioni.
Il miglioramento non trova però riscontro negli indicatori legati alla sicurezza.
Nella categoria reati e sicurezza, la provincia scende dal 91° al 95° posto, mentre nella sicurezza sociale arretra dal 73° all’81°.
Peggiora anche il posizionamento relativo alla popolazione, dal 55° al 64° posto.
Più favorevole il risultato del sistema salute, che colloca Napoli al 39° posto nazionale, con una perdita di una posizione rispetto al 2025.
Turismo tra i migliori risultati
Il principale punto di forza della provincia resta il comparto turistico e culturale.
Napoli conquista il 9° posto in Italia per turismo, intrattenimento e cultura, pur arretrando di una posizione rispetto all’anno precedente.
È il dato che evidenzia maggiormente il contrasto tra l’attrattività del territorio e le difficoltà quotidiane dei residenti.
La capacità di richiamare visitatori e valorizzare il patrimonio culturale non è infatti sufficiente a compensare i risultati negativi registrati negli altri settori.
Avellino guida la Campania
Nel confronto regionale, Avellino è la provincia campana con la migliore qualità della vita, occupando il 73° posto nazionale e guadagnando quattro posizioni.
Seguono Salerno al 74° posto, con un miglioramento di sette posizioni, e Benevento al 79°, anch’essa in crescita di sette posti.
Caserta sale al 91° posto, recuperando due posizioni, mentre Napoli resta ferma al 98°.
Benevento si distingue inoltre per il primo posto nazionale nella sicurezza sociale e il settimo nella categoria reati e sicurezza.
La classifica nazionale 2026
A guidare la graduatoria italiana della qualità della vita è Bolzano, seguita da Milano e Bologna.
All’ultimo posto si trova Taranto.
Il quadro dell’indagine restituisce dunque una Campania in miglioramento, ma con differenze significative tra le province. Napoli rimane il territorio regionale con il risultato complessivo più basso, nonostante l’elevato posizionamento nel turismo e nella cultura.