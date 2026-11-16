La Statale 163 Amalfitana resta chiusa al traffico tra la Penisola Sorrentina e Positano dopo la frana che ha interessato la carreggiata all’altezza di Tordigliano, nel Comune di Vico Equense. Fango e pietrame hanno invaso la strada, rendendo necessaria l’interruzione della circolazione.

Nonostante il maltempo che continua a interessare la zona, Anas e l’impresa incaricata stanno proseguendo le operazioni di pulizia della carreggiata e delle aree stradali interessate dallo smottamento.

Proseguono i lavori di pulizia

Gli interventi sono iniziati nella mattinata di ieri, 15 novembre, subito dopo la frana che ha riversato detriti e materiale fangoso sulla Statale Amalfitana.

Le attività proseguono anche in presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli, ma non è stata ancora comunicata una data per la riapertura della strada.

Verifiche sui versanti interessati

Il ripristino della circolazione dipenderà anche dagli accertamenti sulle condizioni del territorio.

Anas ha precisato che gli enti competenti stanno effettuando verifiche sui versanti privati interessati dallo smottamento.

Soltanto dopo questi approfondimenti sarà possibile stabilire i tempi necessari per consentire nuovamente il transito in sicurezza.

Deviazioni tra Sorrento e Positano

Nel frattempo restano attive le deviazioni predisposte lungo la Statale 163.

In particolare, le limitazioni alla circolazione sono segnalate al chilometro 4,800, in località Piano di Sorrento, e al chilometro 12,250, nella zona di Positano.

La chiusura continua quindi a interessare il collegamento stradale tra la Penisola Sorrentina e Positano, in attesa dell’esito delle verifiche e del completamento degli interventi necessari.