Prosegue senza sosta il lavoro del Napoli sui campi dell’SSC Napoli Training Center. Gli azzurri continuano a mettere benzina nelle gambe e a curare i dettagli tattici in vista del prossimo impegno di campionato, che li vedrà scendere in campo sabato sera, con calcio d’inizio fissato alle 20:45, allo stadio Diego Armando Maradona contro il Torino.
Nella giornata odierna il gruppo è stato impegnato in una seduta di allenamento mattutina. La squadra ha iniziato il programma lavorando su una prima fase di attivazione muscolare, per poi concentrarsi sul piano tecnico-tattico attraverso una specifica esercitazione in fase di possesso palla.
A chiusura della sessione di lavoro, lo staff tecnico ha disposto la consueta partitina a ranghi ridotti per testare i ritmi e le soluzioni provate in precedenza. La preparazione proseguirà nei prossimi giorni per arrivare nelle migliori condizioni possibili all’appuntamento casalingo contro i granata.