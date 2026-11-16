Nuovo innesto per il reparto avanzato dell’ASD Città di Solofra. Il club gialloblù ha ufficializzato l’ingaggio di Antonio Reda, attaccante classe 2002, che entra fin da subito a far parte della rosa a disposizione per la stagione sportiva 2026/2027.

Punta centrale dotata di ottime qualità tecniche, Reda vanta un percorso formativo di primissimo livello, essendo cresciuto nei prestigiosi settori giovanili di Atalanta e Sassuolo. Dopo essersi misurato con il calcio giovanile d’élite, nel 2021 ha compiuto il salto tra i professionisti approdando in Serie C con la maglia del Lecco.

Successivamente, il centravanti ha maturato una solida esperienza tra Serie D ed Eccellenza, indossando diverse maglie importanti del panorama dilettantistico, tra cui quelle di Fossano, Matese, Savoia, Santa Maria la Carità, Lions MM Montemiletto, Agerola e Albanova. Nella prima parte di questa stagione ha invece militato nelle file del Casoria, dove ha già messo a referto due reti prima di accettare la nuova sfida in terra irpina.

L’arrivo di Reda rappresenta una pedina preziosa nello scacchiere di mister Liguori, che potrà così contare su una soluzione offensiva in più per affrontare il prosieguo del campionato. L’attaccante si aggrega al gruppo gialloblù con grande entusiasmo e determinazione, pronto a mettere la propria esperienza e il proprio fiuto del gol al servizio della squadra per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società.