Cambia la guida tecnica in casa US Angri 1927 Futsal. Attraverso una nota ufficiale diramata nelle ultime ore, la società grigiorossa ha annunciato l’interruzione del rapporto di collaborazione con l’allenatore Catello Di Capua.
La decisione è maturata di comune accordo tra le parti, portando a una separazione consensuale dopo questa prima fase della stagione sportiva. Il club ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine nei confronti del tecnico per l’impegno profuso durante la sua permanenza sulla panchina angrese:
“L’US Angri 1927 Futsal comunica che le strade con Mister Catello Di Capua si separano consensualmente. A Mister Di Capua vanno i più sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto con dedizione e professionalità in questa prima fase del nostro percorso, insieme ai migliori auguri per il prosieguo della sua carriera sportiva e personale.”
Si chiude dunque un capitolo importante per la formazione di calcio a 5, che ora è chiamata a voltare pagina e a valutare le prossime mosse per il futuro della panchina, in vista dei prossimi impegni di campionato. A mister Di Capua resta il riconoscimento della società per la serietà dimostrata sin dal primo giorno di lavoro.