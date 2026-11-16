Una scossa di terremoto di magnitudo 1.9 è stata registrata alle 14:34 nel Golfo di Pozzuoli, nell’area dei Campi Flegrei. Il sisma, rilevato dall’Osservatorio Vesuviano, si è verificato a una profondità di 3,4 chilometri.
A darne comunicazione è stato il Comune di Pozzuoli, attraverso una nota che riporta i dati dell’evento sismico.
Boato avvertito sulla costa
La scossa sarebbe stata accompagnata da un boato, percepito da alcuni residenti nelle zone più vicine alla linea di costa.
Diverse segnalazioni sono state condivise anche sui social network da cittadini che hanno riferito di aver avvertito il fenomeno.
I dati del terremoto
Secondo quanto comunicato, l’evento sismico è stato localizzato nel Golfo di Pozzuoli, con una magnitudo di 1.9 e un ipocentro situato a 3,4 chilometri di profondità.
Al momento non sono state fornite informazioni su eventuali danni.