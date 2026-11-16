Un clima di vivo entusiasmo, una cornice di pubblico straordinaria e un profondo senso di appartenenza hanno fatto da sfondo a un evento culturale che resterà impresso nella memoria della città. Il prestigioso Circolo Velico Stabia, incastonato nella suggestiva cornice di Via Banchina Marinella, ha ospitato la presentazione del volume “La Casa Littoria di Cesare Valle. Un esempio di architettura razionalista a Castellammare di Stabia”, magistralmente curato da Lino Di Capua e Gelda Vollono. Inoltre, anche l’architetto Cesare Valle ha offerto un contributo prezioso nel corso del dibattito.

L’incontro, che ha registrato una partecipazione massiccia e sentita, ha visto la presenza di numerose autorità politiche insieme a tantissimi cittadini, accorsi per riscoprire e celebrare le radici storiche e architettoniche del territorio stabiese. La forte affluenza e il coinvolgimento emotivo dei presenti hanno confermato quanto la comunità sia legata alla valorizzazione del proprio patrimonio culturale e alla tutela della propria memoria urbana.

Nel corso della serata, impreziosita da interventi di alto profilo e letture appassionate sul valore storico dell’opera legata a doppio filo al tessuto cittadino, i relatori hanno guidato il pubblico in un viaggio affascinante tra passato e futuro. La perfetta riuscita dell’appuntamento è stata esaltata dalla sapiente moderazione di Rosaria Palumbo, mentre la cura dello spazio espositivo e del corner libro è stata affidata alla professionalità di Marianna Di Somma.

Un vero e proprio trionfo per la cultura stabiese, che testimonia la grande sete di conoscenza e la voglia di riscatto e valorizzazione delle bellezze architettoniche locali. L’evento si è chiuso tra gli applausi scroscianti dei numerosi intervenuti, suggellando una serata indimenticabile all’insegna dell’identità e della bellezza.