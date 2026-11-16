Napoli, tamponamento tra quattro auto: una prende fuoco

Un tamponamento a catena tra quattro automobili si è verificato ieri sera, 15 novembre, a Napoli, in via Arenaccia, nei pressi dell’incrocio con via Colonnello Lahalle. Una delle vetture coinvolte, una Fiat 600 alimentata a metano, ha preso fuoco e le fiamme si sono estese a una seconda auto.

Nonostante l’incidente e l’incendio, non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e gestire la circolazione.

Incendio dopo il tamponamento

L’incidente ha coinvolto quattro veicoli per cause ancora da accertare.

Dopo l’impatto, una Fiat 600 alimentata a metano ha improvvisamente preso fuoco. L’incendio ha interessato anche una seconda vettura, suscitando preoccupazione tra i passanti e gli automobilisti presenti nella zona.

Intervento dei soccorsi

All’incrocio tra via Arenaccia e via Colonnello Lahalle sono arrivati gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli e i vigili del fuoco.

Mentre i pompieri spegnevano le fiamme, i poliziotti hanno provveduto alla sicurezza delle persone coinvolte e alla gestione del traffico, per limitare ulteriori disagi alla circolazione.

Accertamenti sulle cause dell’incendio

Le forze di polizia stanno effettuando i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del tamponamento e a stabilire che cosa abbia provocato l’incendio.

Tra le ipotesi al vaglio figura anche un possibile malfunzionamento dell’impianto di alimentazione della Fiat 600, circostanza che al momento non risulta accertata.

Il bilancio dell’episodio è di nessun ferito e danni ai veicoli coinvolti.