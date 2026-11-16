Napoli-Torino, la sfida speciale di Vanja Milinkovic-Savic: sabato sera il gigante serbo ritrova il suo passato granata

La prossima giornata di Serie A mette di fronte Napoli e Torino al “Diego Armando Maradona” in un incrocio ad alta intensità, ma per un protagonista in particolare non sarà una partita come le altre. Sabato 21 novembre (calcio d’inizio alle ore 20:45), Vanja Milinkovic-Savic vivrà una serata carica di emozioni e ricordi, ritrovando da avversario la squadra che ha segnato la sua consacrazione nel calcio italiano.

Arrivato all’ombra del Vesuvio nell’estate del 2025 — con il riscatto definitivo scattato nel febbraio successivo fino al 2030 — il gigante serbo di 202 centimetri ha difeso i pali del Torino per lunghi anni, diventandone uno dei simboli tecnici e carismatici. Tra la prima fugace apparizione nella stagione 2017/18 e il quinquennio da protagonista assoluto tra il 2020 e il 2025, Milinkovic-Savic ha collezionato complessivamente 158 presenze ufficiali in maglia granata (di cui 144 in Serie A), affermandosi come uno dei portieri più affidabili e spettacolari del campionato grazie alla sua esplosività tra i pali, al coraggio nelle uscite e a un rinvio potentissimo capace di ribaltare l’azione in un istante.

In questa stagione 2026/27, nel dualismo tra i pali azzurri con Alex Meret, l’estremo difensore serbo ha già risposto presente con grande solidità ogni volta che è stato chiamato in causa: 4 presenze in campionato con appena 3 reti al passivo — impreziosite da prestazioni di alto livello come quelle recenti contro Monza e Lazio — oltre alle apparizioni in UEFA Champions League e agli impegni con la Nazionale serba in Nations League.

Contro il Torino non ci sarà spazio per la nostalgia al fischio d’inizio: da un lato la volontà dei granata di strappare punti pesanti a Fuorigrotta, dall’altro la determinazione di Milinkovic-Savic nel blindare la porta del Napoli proprio davanti a quei colori che per cinque stagioni sono stati la sua casa.