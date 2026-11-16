Piano di Sorrento, attivo il Wi-Fi pubblico: 90 minuti gratis

A Piano di Sorrento è entrata in funzione la nuova rete Wi-Fi pubblica, che consente a cittadini e turisti di collegarsi a Internet gratuitamente per i primi 90 minuti al giorno. Il servizio, promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Cappiello, è già disponibile in diverse aree del centro cittadino e sarà progressivamente esteso alle zone periferiche.

Dove è attivo il servizio

La prima fase del progetto ha interessato alcune delle principali strade e piazze di Piano di Sorrento.

La copertura è già disponibile nelle aree intorno a corso Italia, piazza Cota e piazza della Repubblica, oltre che nel tratto iniziale di via Cavone, in via dei Platani e nella prima parte di via Mortora San Liborio.

Dal Comune precisano che si tratta soltanto del primo intervento: nelle prossime settimane è previsto l’ampliamento della rete verso le frazioni e le zone più periferiche.

Quanto costa la connessione

Il servizio prevede un’ora e mezza di navigazione gratuita ogni giorno per tutti gli utenti.

Superata questa soglia, è previsto un costo di 75 centesimi per ogni ora o frazione di ora.

Secondo l’amministrazione comunale, il contributo servirà a sostenere parte delle spese di gestione e manutenzione dell’infrastruttura, mantenendo il servizio accessibile.

Come collegarsi alla rete

Per utilizzare il servizio è sufficiente cercare, attraverso le impostazioni Wi-Fi del proprio smartphone o tablet, la rete denominata «Wi-Fi Piano di Sorrento» e connettersi.

L’iniziativa punta a facilitare l’accesso a Internet sia per i residenti sia per i visitatori della Penisola Sorrentina.

Copertura estesa alle periferie

L’assessore Giovanni Ruggiero ha spiegato che il progetto nasce dalla necessità di migliorare un’infrastruttura di connessione ancora carente nell’area compresa tra Meta e Sant’Agnello.

L’obiettivo è partire dal centro urbano per raggiungere gradualmente anche le frazioni, ampliando la disponibilità della connessione pubblica.

Il problema della rete mobile

Il nuovo Wi-Fi comunale non risolve, tuttavia, le difficoltà legate alla copertura della telefonia mobile, che interessano diverse zone della Penisola Sorrentina.

Su questo fronte, l’amministrazione ha annunciato che si sta avvicinando la realizzazione del primo impianto di antenne in città, destinato a migliorare la ricezione del segnale.

Nel frattempo, la rete pubblica rappresenta un primo intervento per rendere più accessibile la connessione Internet sul territorio comunale.