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Napoli, spari in piazza Montesanto: colpita una vetrina

Ivano Cotticelli
Foto di archivio
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Colpi d’arma da fuoco nella tarda serata di domenica nel centro di Napoli, in piazza Montesanto. La Polizia di Stato è intervenuta dopo una segnalazione di spari, rinvenendo diversi bossoli sull’asfalto e alcuni fori nella vetrina di un’attività commerciale, chiusa al momento dell’accaduto.

Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’episodio e accertare quanto avvenuto.

Bossoli trovati sulla strada

Gli agenti della Polizia di Stato, arrivati in piazza Montesanto in seguito alla segnalazione, hanno effettuato i primi accertamenti sul posto.

Durante l’intervento sono stati individuati diversi bossoli sul manto stradale e segni riconducibili a colpi d’arma da fuoco sulla vetrina di un esercizio commerciale.

Il negozio era chiuso al momento dell’episodio.

Indagini sulla sparatoria

La polizia sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e chiarire le circostanze nelle quali sono stati esplosi i colpi.

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’identità delle persone coinvolte o sul possibile movente.

Restano dunque da accertare le circostanze dell’episodio avvenuto nel centro cittadino.

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