Maxime Giron torna al Crotone, contratto fino al 2027 per l’ex Juve Stabia

È ufficialmente iniziato il secondo capitolo in rossoblù di Maxime Giron. Il Football Club Crotone ha annunciato di aver acquisito le prestazioni sportive dell’esterno francese, classe 1994, che torna in Calabria dopo essere rimasto svincolato al termine dell’ultima stagione, divisa tra le esperienze con Trapani e Foggia.

Un ritorno fortemente voluto per garantire esperienza e affidabilità sulla corsia mancina. Giron, che in passato ha vestito anche la maglia della Juve Stabia, conosce già perfettamente l’ambiente pitagorico avendo difeso i colori del Crotone dal 2022 al 2025, triennio in cui si è distinto per qualità tecniche, generosità e grande professionalità.

Il laterale transalpino ha sottoscritto un accordo che lo legherà al club fino al 30 giugno 2027 e si metterà immediatamente a disposizione di mister Greco, portando in dote una profonda conoscenza della categoria. Confermata anche la scelta del numero di maglia: proprio come nella sua precedente avventura allo Scida, Giron tornerà a indossare la numero 3.