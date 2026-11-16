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Virgil Sollozzo, “Il Turco”: il ritratto del broker della droga che cambiò il destino dei Corleone

Gianluca Apicella
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Nel vasto ed iconico universo de Il Padrino, pochi personaggi secondari riescono a lasciare un’impronta così profonda nell’evoluzione della trama come Virgil Sollozzo, soprannominato “Il Turco”. Ricco ed influente signore della droga di origine calabrese, Sollozzo deve il suo alias ai lunghi anni trascorsi in Turchia, Paese in cui ha preso moglie e dove ha impiantato parte del suo impero finanziario.

Un profilo di alto livello: tra diplomazia, armi bianche e narcotraffico

Forte di una spiccata intelligenza, di una notevole capacità negli affari e dell’elevata qualità dei suoi prodotti, Sollozzo si presenta come un esperto nell’uso delle armi bianche — con una spiccata predilezione per i coltelli —, pur prediligendo di norma la via diplomatica rispetto alla violenza cieca. Il suo raggio d’azione si estende tra la Turchia, la Sicilia e la Francia (con base a Marsiglia), dove possiede terreni per la coltivazione del papavero e laboratori per la raffinazione in morfina ed eroina.

Con alle spalle due condanne per contrabbando scontate in Italia e negli Stati Uniti, Sollozzo sbarca a New York per estendere il proprio business e trovare l’appoggio delle Cinque Famiglie. Nella Grande Mela incassa il sostegno della famiglia Tattaglia e può contare sulla copertura del capitano di polizia Mark McCluskey, al suo soldo come informatore e protettore.

Il rifiuto di Don Vito e la scintilla della guerra

Il punto di svolta del romanzo e della pellicola si ha quando Sollozzo incontra Don Vito Corleone: la richiesta è di un milione di dollari in contanti e, soprattutto, della protezione politica e giudiziaria necessaria per condurre le operazioni. In cambio, il Turco offre una fetta consistente degli introiti. Il netto rifiuto di Don Vito — convinto che il traffico di stupefacenti sia un business sporco, violento e destinato ad attirare l’ostilità delle autorità — spinge Sollozzo ad agire al di fuori dei binari della diplomazia, incoraggiato dall’interesse incautamente mostrato dal primogenito Santino.

L’attentato orchestrato dal Turco ai danni di Don Vito fallisce, scatenando una sanguinosa guerra decennale tra i Corleone e i Tattaglia. In seguito, mentre Santino prende il controllo della famiglia, Sollozzo tenta una trattativa con il più giovane dei fratelli, Michael Corleone, considerato il più mite e riflessivo, al solo fine di guadagnare tempo.

L’epilogo e la vera mente dell’operazione

La vicenda di Sollozzo trova il suo tragico culmine nella celeberrima scena del ristorante: durante l’incontro di tregua, è proprio il giovane Michael ad assassinarlo a bruciapelo con un revolver Ruger, insieme al capitano McCluskey.

Nonostante Sollozzo figurasse come associato dei Tattaglia, le vicende lasciano intendere che la vera mente dietro l’intero piano e dietro il traffico di droga internazionale fosse in realtà Emilio Barzini (Barrese nel primo doppiaggio italiano), il reale burattino dietro la guerra di mafia.

Nel privato, la figura del Turco presenta contorni singolari: si dice avesse due mogli (una in Turchia e una negli Stati Uniti) e che fosse un padre affettuoso ed esemplare per i propri figli.

Note sul cast e sul doppiaggio

Sul grande schermo, nel capolavoro di Francis Ford Coppola, Virgil Sollozzo è interpretato dal talentuoso Al Lettieri. Nella versione italiana del film, il personaggio è stato doppiato da Arturo Dominici nel doppiaggio originale e da Saverio Indrio nel ridoppiaggio del 2007.

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