Salernitana , contestazione e vittoria col Catania

La Salernitana batte il Catania con una vittoria meritata

Era stata annunciata, era stata preparata . La contestazione andata oggi in scena all’Arechi aveva un qualcosa di surreale . Sembrava di essere tornati indietro nel tempo , durante il periodo del Covid . Pochi gli spettatori presenti sugli spalti , con la stragrande maggioranza della curva Sud in aperta contestazione . Almeno per il primo tempo la tifoseria organizzata è rimasta fuori dallo stadio per intonare cori di protesta contro squadra e società.

Il Catania di Longo arriva a Salerno con il dichiarato intento di vincere per restare sulla scia della capolista Potenza .Gli etnei schierano tra le proprie fila diversi ex granata come Cicerelli, Cabianca e Massimo Coda. Partita molto sentita ,per svariati motivi, da ambo le parti . In particolare a Salerno si respirava aria pesante dopo alcuni episodi accaduti in settimana e che hanno scosso non poco l’ambiente. Insomma, un ambiente incandescente per il quale una vittoria scacciacrisi diventa fondamentale. Il nuovo mister Di Bari punta su un 4-4-2 con un attacco formato da Achik e D’uso e con Lescano in panchina , probabilmente per dare da subito più profondità agli avanti granata. Gli ospiti invece puntano sulla qualità del palleggio e del maggior tasso tecnico . Tuttavia il Catania si specchia troppo e diventa poco concreto in fase conclusiva. D’altro canto la Salernitana di Di Bari mostra sin da subito una sua ritrovata identità, una mentalità operaia ed efficace con un’aggressione molto alta dell’avversario e con il centrocampo affidato a Tascone e De Boer . Importante l’inserimento di Cardoni come esterno destro e di Villa a sinistra . I primi venti minuti sono però tutti del Catania che dimostra essere squadra con giocatori di qualità e di categoria superiore . Tuttavia la squadra rossazzurra non si rende mai realmente pericolosa e Galeotti raramente viene impensierito, anche perché Heinz e Celiento fanno buona guardia . Sul finire del primo tempo la Salernitana dimostra però di poter fare sua la gara con un po’ di fiducia in più nei propri mezzi.

Il secondo tempo si apre con l’ingresso degli ultrà in curva .La squadra di casa inizia a prendere il sopravvento a centrocampo ed a rendersi decisamente più pericolosa con Achik e D’Ursi. Clamorose le occasioni avute dal fantasista marocchino che, però, inizia a fare le prove generali per il goal del vantaggio . Va anche vicino al goal con un tiro a giro dai venticinque metri che si stampa sulla traversa .É la prova generale per la rete del vantaggio che arriva al 57′ . Achik si infine in area ed infila Dini con un sinistro a giro che termina la sua corsa alle spalle del portiere etneo . Ci si aspetta , a questo punto, un Arechi caldo e che traina la propria squadra . Il goal viene invece salutato dai supporters della curva con una pioggia di fischi. I tifosi non hanno perdonato alla squadre le ultime squallide prestazioni . Difatti solo i tifosi in tribuna hanno esultato per il prezioso vantaggio. Il Catania, d’altro canto , non riesce però a reagire al vantaggio granata e non produce azioni realmente pericolose. Di Bari inserisce Lescano per non fare schiacciare troppo la squadra . Gli etnei provano ad arrivare dalle parti di Galeotti ma senza successo. Nulla accade, nonostante i 5 minuti di recupero concessi. I granata si impongono per 1-0 e conquistano tre punti di platino per la propria classifica, allontanandosi dalla zona calda . Il Catania invece resta ancorato al terzo posto con la capolista Potenza che di allontana ancora di più.

Venerdì per la Salernitana sarà ancora campionato . Si va a Caserta e Di Bari potrà subito verificare se la sua cura stia sortendo gli effetti sperati. Ora occorre continuità di risultati e la squadra vista oggi può solo crescere .