Italia arriva una brutta sconfitta contro il Belgio

Italia la nazionale italiana cade in Belgio e saluta la Nations League

Mancini calcola male la scelta degli infortunati Frattesi e Cambiaghi e dell’irriverente Sebastiano Esposito, rinforzando il centrocampo a discapito del settore offensivo con gli inserimenti di Fagioli, Pisilli e Koleosho. Eppure la gara è iniziata con due parate di Lammers su tiri ravvicinati proprio di Fagioli e Pisilli, ma anche Donnarumma nella stessa azione del Belgio, trascinato subito da un superlativo De Bruyne, salva la porta azzurra su De Ketelaere, Mechele e Ngoy. Intorno al decimo minuto lascia ancora il segno il giovane campione stabiese Pio Esposito, che arriva in doppia cifra nelle marcature in nazionale, mettendo abilmente alle spalle del portiere belga, su assist di Kayode.

Purtroppo nei successivi dieci minuti l’Italia incassa addirittura tre gol con una difesa troppo morbida e un centrocampo che ha fatto poco filtro, con De Cuyper troppo libero nell’occasione del pareggio, Ngoy abile a mettere dentro sugli sviluppi di un calcio piazzato e il sorprendente Doku, che firma il tris a conclusione di uno slalom troppo speciale per la difesa di una nazionale. A questo punto l’Italia è sembrata andare completamente in balia degli avversari, mentre il Belgio ha mostrato di avere qualità e palleggio, mancando il quarto gol già nel primo tempo, solo per una grande parata di Donnarumma sul palo alla sua destra, dopo una conclusione di De Bruyne. Il centrocampista del Napoli ha sfiorato la segnatura in precedenza con una splendida azione sulla linea dell’area di rigore e pure all’inizio della ripresa.

Mancini capisce gli errori commessi e inserisce Dimarco e Doumbia al posto dei deludenti Fagioli e Pisilli con la squadra, che ne trae giovamento almeno nella fase iniziale del secondo tempo, prendendo finalmente a costruire in fase offensiva, pur esponendosi alle inevitabili ripartenze dei belgi, che fortunatamente mancano qualche azione nella fase di finalizzazione. Per cercare di riaprire la gara e il discorso qualificazione Mancini è costretto a giocare altre carte, facendo entrare Palestra e l’esordiente Cisse al posto di Scalvini e Tonali, entrambi ammonti, ma non è stato questo il motivo principale dell’inserimento, bensì la riformulazione tattica della formazione in difesa. De Bruyne si conferma migliore in campo e non trova la ciliegina del gol solo per la bravura di Donnarumma, la cui grande partita è la testimonianza della difficoltà della nazionale, che è stata soverchiata dai belgi, come nella gara di Roma, dimostrando di soffrire particolarmente il gioco della nazionale allenata da van Bommel. Moreira e Doku in particolare mettono in difficoltà gi azzurri risultando temibili sulle corsie esterne, ma sono bravi anche gli interni di centrocampo e De Ketelaere, che gioca egregiamente da attaccare centrale, senza cercare la conclusione personale. Mancini prova a rimediare all’altro errore commesso inizialmente, inserendo Vergara al posto di un evanescente Koleosho, ma lo fa tardivamente e nel finale arriva anche il quarto gol con Moreira sulla ripartenza rifinita da De Bruyne dopo un tocco di braccio in area belga richiesto inutilmente dagli azzurri.

Nel recupero arriva comunque un rigore per un tocco di mano del subentrato Raskin sul tiro di Cisse, ma questa volta Pio Esposito si fa respingere il tiro da Lammers, calciando piuttosto male. Non c’era da esaltarsi dopo la vittoria con la Francia, così come sarebbe sbagliato deprimersi adesso dopo questa netta sconfitta, però Mancini deve riflettere sul modo con il quale ha ritenuto di schierare inizialmente la squadra. L’Italia esce inaspettatamente dopo il successo con la Francia dalla Nation League, ma può compensare questa amarezza con la consapevolezza di dover preparare nel modo migliore nel mese di marzo le gare di qualificazione ai prossimi europei.