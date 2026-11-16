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Compleanno in casa Napoli: Frank Anguissa compie 31 anni

Gianluca Apicella
Foto Anguissa
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Giornata di festa in casa azzurra. Oggi, lunedì 16 novembre, André-Frank Zambo Anguissa spegne 31 candeline. Nato a Yaoundé, in Camerun, il 16 novembre 1995, il centrocampista celebra questo traguardo ricevendo l’affetto e gli auguri ufficiali del Presidente Aurelio De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli.

Il percorso in maglia azzurra

Arrivato all’ombra del Vesuvio nell’estate del 2021, Anguissa è diventato in breve tempo uno dei pilastri insostituibili del centrocampo partenopeo, unendo fisicità, dinamismo e qualità tecniche.

  • L’esordio: La sua avventura con il Napoli inizia l’11 settembre 2021 in una cornice prestigiosa, nella vittoria in rimonta per 2-1 contro la Juventus allo stadio Diego Armando Maradona.

  • Il primo gol: Per la prima gioia personale bisogna attendere un anno esatto. Il 7 settembre 2022, in una delle serate europee più memorabili della storia recente del club, sblocca il risultato nella notte magica di Champions League terminata con il trionfo per 4-1 contro il Liverpool al Maradona.

I trofei conquistati

Nel corso della sua esperienza napoletana, il centrocampista camerunese ha scritto pagine indelebili della storia del club, risultando determinante per la conquista di tre trofei: il terzo e il quarto scudetto, oltre a una Supercoppa Italiana.

A lui vanno i migliori auguri di tutto l’ambiente partenopeo: buon compleanno Frank!

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