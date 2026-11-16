Nations League, Belgio-Italia 4-1: De Bruyne protagonista trascina i suoi, in campo anche Vergara nel finale

Una serata da dimenticare per la Nazionale italiana, travolta a Bruxelles con un netto 4-1 dal Belgio nell’incontro valido per la UEFA Nations League. Un risultato che costa caro agli Azzurri, costretti a salutare la competizione, ma che mette in luce le grandi prestazioni dei protagonisti provenienti dalla Serie A e, in particolare, dal Napoli.

La prestazione di Kevin De Bruyne

Tra i grandi trascinatori della serata c’è senza dubbio Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Napoli è stato l’assoluto protagonista della manovra dei Diavoli Rossi, dettando i ritmi di gioco e mettendo in grande difficoltà la retroguardia italiana.

De Bruyne è rimasto in campo per 87 minuti, disputando una gara di altissimo spessore e impreziosita dall’assist perfetto per il quarto gol belga, firmato da Diego Moreira nel finale. Una prova di grande autorità che conferma l’impatto e la centralità del fuoriclasse belga anche in nazionale.

Spazio anche per Antonio Vergara

Nel corso della ripresa c’è stato spazio anche per un altro volto noto del club partenopeo. Al minuto 76, infatti, il commissario tecnico ha inserito Antonio Vergara per dare freschezza e alternative alla manovra azzurra in un momento particolarmente complicato del match.

Il match

La partita si era aperta sotto una buona stella per l’Italia, passata inizialmente in vantaggio con la rete di Pio Esposito. La reazione del Belgio, tuttavia, non si è fatta attendere: i padroni di casa hanno ribaltato il punteggio trascinati dalle giocate dei propri tenori, chiudendo i conti sul 4-1 e guadagnando l’accesso ai quarti di finale della competizione.