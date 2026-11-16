De Bruyne può lasciare il Napoli a gennaio: il PSV ci prova

Kevin De Bruyne potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio 2027, anticipando una possibile separazione inizialmente ipotizzata per la prossima estate. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il PSV Eindhoven starebbe valutando la possibilità di avviare un’operazione durante il mercato invernale per portare il centrocampista belga nei Paesi Bassi.
Il PSV accelera i tempi
Il club olandese avrebbe inizialmente programmato un eventuale tentativo per De Bruyne nella prossima estate, ma starebbe ora considerando la possibilità di anticipare l’operazione a gennaio.
Secondo le indiscrezioni, tra Napoli e PSV Eindhoven ci sarebbero già stati contatti esplorativi per valutare la fattibilità del trasferimento.
A favorire l’interesse del club olandese potrebbe essere anche il rapporto non particolarmente sereno tra il centrocampista belga e Massimiliano Allegri, secondo quanto riferito dalla stessa ricostruzione.
Il Napoli chiede un indennizzo
Uno degli ostacoli principali riguarda le condizioni economiche dell’eventuale trasferimento.
Il Napoli di Aurelio De Laurentiis non sarebbe intenzionato a lasciar partire De Bruyne durante il mercato di gennaio senza ottenere almeno un indennizzo.
Resta quindi da capire se il PSV riuscirà a formulare una proposta capace di soddisfare le richieste della società azzurra.
Contratto in scadenza nel 2027
Un altro elemento da considerare è la situazione contrattuale del centrocampista.
L’accordo di De Bruyne con il Napoli scade nel 2027 e, secondo quanto riportato, conterrebbe una clausola unilaterale a favore del club azzurro per prolungare il rapporto di un’ulteriore stagione.
Una condizione che potrebbe incidere sulle trattative e sulle valutazioni economiche delle società coinvolte.
Per il momento, dunque, il possibile trasferimento al PSV resta un’indiscrezione. Saranno gli eventuali sviluppi dei contatti tra i club a chiarire se l’ipotesi di una partenza anticipata possa trasformarsi in una trattativa concreta.