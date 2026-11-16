Chi era Mark McCluskey: il poliziotto al soldo del Turco che scatenò la guerra tra i Corleone e i Tattaglia

Nel mosaico criminale e umano de Il Padrino, la figura del capitano di polizia Mark McCluskey rappresenta uno dei volti più complessi della corruzione sistemica a New York. Di discendenza irlandese e figlio e nipote d’arte — con un padre che fin da piccolo lo portava con sé nei negozi protetti in cambio di denaro —, McCluskey decide di seguire le orme familiari indossando la divisa, ma finendo per ereditare e superare i compromessi del genitore.
Dalle origini in divisa al libro-paga della malavita
Nel corso della sua carriera in seno al dipartimento di polizia, McCluskey viene ripetutamente avvicinato dagli uomini della malavita, finendo per cedere alla corruzione e offrendo servizi di protezione e preziose informazioni riservate. Un doppio gioco alimentato da motivazioni familiari: il denaro ilicitsmente percepito viene infatti impiegato per mantenere la moglie e la madre (rimasta in Irlanda) e per garantire ai figli gli studi al college.
Il suo ruolo diventa centrale quando entra in affari con il famigerato narcotrafficante Virgil Sollozzo, il quale lo ricompensa generosamente per fare da spalla e protettore agli interessi della famiglia Tattaglia.
L’epilogo nel ristorante e la guerra di mafia
Il destino del capitano si incrocia tragicamente con quello dei Corleone. McCluskey viene ritenuto l’uomo perfetto per proteggere Sollozzo durante gli incontri cruciali, ma la sua protezione non basta a evitargli la morte. Viene infatti assassinato a colpi di pistola da Michael Corleone all’interno di un ristorante, nello stesso agguato in cui perde la vita lo stesso Sollozzo — un evento che costringerà Michael a una rapida fuga in Sicilia per evitare ritorsioni.
L’omicidio di un ufficiale di polizia corrotto e del potente narcotrafficante sortisce l’effetto di una bomba a orologeria, scatenando una violentissima e prolungata faida tra le famiglie mafiose di New York. Una guerra destinata a protrarsi per anni e a ridisegnare radicalmente i rapporti di forza sia all’interno della malavita che nei delicati equilibri con il mondo legale e politico.
Note sul cast e sul doppiaggio
Sul grande schermo, nella celebre pellicola diretta da Francis Ford Coppola, il capitano Mark McCluskey è interpretato dal celebre attore Sterling Hayden. Per quanto riguarda l’adattamento italiano, la voce del personaggio appartiene a Gino Donato nell’edizione cinematografica originale e a Luciano De Ambrosis nel ridoppiaggio realizzato nel 2007.