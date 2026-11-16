Juve Stabia la prevendita per Modena

Juve Stabia arrivano le informazioni utili per il settore ospiti

S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, in occasione dell’incontro di calcio Modena – Juve Stabia, in programma sabato 21 novembre 2026, è possibile da oggi per i tifosi stabiesi acquistare i biglietti per il Settore Ospiti secondo le modalità previste.

Come disposto dalle autorità competenti, la vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Napoli sarà consentita esclusivamente per il Settore Ospiti e soltanto ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “SS Juve Stabia”.

I biglietti potranno essere acquistati online sul sito modenacalcio.vivaticket.it⁠ e presso i punti vendita Vivaticket. L’elenco completo dei punti vendita è consultabile al seguente link: https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv⁠.

Il prezzo del biglietto è di € 20,00 oltre commissioni di servizio.

Per i bambini Under 6 (che non abbiano compiuto il sesto anno di età il giorno della gara) è previsto l’ingresso gratuito, senza necessità di biglietto, previa esibizione di un documento di riconoscimento e purché accompagnati da un adulto.

Si ricorda, infine, che i biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita presso i botteghini dello stadio il giorno della partita. Si invitano, pertanto, i tifosi gialloblù a munirsi preventivamente del titolo di accesso, evitando di raggiungere lo stadio sprovvisti di biglietto