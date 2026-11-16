Juve Stabia, un novembre di fuoco: dopo il “Braglia” di Modena, il “Menti” si accende con il Catanzaro prima della trasferta a Carrara

Il calendario non concede pause e per la Juve Stabia si profila un mese di novembre caldissimo, un vero e proprio tour de force in cui le Vespe saranno chiamate a blindare la propria classifica e a confermare carattere e ambizioni in un girone di Serie B estremamente competitivo.

Dopo il difficile esame in terra emiliana contro il Modena allo stadio “Alberto Braglia” — affrontato con la rabbia e la determinazione supplementare derivanti dalla recente penalizzazione confermata dopo la bocciatura del ricorso — la squadra guidata da mister Pietro De Giorgio è subito attesa da un altro doppio, severissimo banco di prova.

Il turno infrasettimanale: il “Menti” trema per l’arrivo del Catanzaro

Nemmeno il tempo di tirare il fiato che l’atmosfera si surriscalda tra le mura amiche dello stadio “Romeo Menti”. Nel turno infrasettimanale, la Juve Stabia riceverà la visita del Catanzaro, in una di quelle classiche sfide dal fascino antico e dalla posta in palio altissima.

Il catino di Castellammare è pronto a vestirsi a festa per spingere i propri beniamini: il fattore campo dovrà rappresentare l’arma in più per contenere la qualità e l’organizzazione della formazione calabrese, in un match che richiederà intensità e massima attenzione tattica per novanta minuti.

La trasferta a Carrara: la chiusura di un ciclo di fuoco

Il mese di novembre delle Vespe si completerà poi con un’altra tappa ad altissima tensione: la trasferta in casa della Carrarese. Un confronto ostico, su un campo tradizionalmente difficile, che metterà alla prova la tenuta mentale e fisica del gruppo stabiese in questa fase cruciale della stagione.

Un trittico di gare proibitivo ma esaltante, in cui la Juve Stabia e mister De Giorgio dovranno fare quadrato, unendo le forze per raccogliere punti pesanti e proseguire con orgoglio la marcia salvezza.