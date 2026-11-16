La Protezione Civile della Campania ha prorogato l’allerta meteo gialla sulla Penisola Sorrentina e Amalfitana, sui Monti di Sarno e sui Monti Picentini fino alle 12 di domani, martedì 17 novembre. Il provvedimento riguarda il rischio idrogeologico residuo, legato alle piogge degli ultimi giorni e alla saturazione dei terreni.

La proroga è stata disposta dal Centro Funzionale regionale anche in assenza di nuove precipitazioni temporalesche.

Allerta gialla fino a mezzogiorno

L’allerta meteo attualmente in vigore su tutta la Campania terminerà alle 23:59 di lunedì 16 novembre.

Da quel momento, e fino alle 12 di martedì 17 novembre, resterà attiva esclusivamente nella zona 3, che comprende la Penisola Sorrentino-Amalfitana, i Monti di Sarno e i Monti Picentini.

La decisione è legata alle condizioni dei suoli, che hanno assorbito le precipitazioni dei giorni precedenti.

Rischio frane e caduta massi

Anche senza nuovi temporali, la saturazione dei terreni potrebbe favorire fenomeni di dissesto idrogeologico.

Tra i rischi segnalati dalla Protezione Civile figurano ruscellamenti superficiali con trasporto di materiali, caduta massi e frane.

Si tratta di fenomeni che possono verificarsi come conseguenza delle piogge già cadute, anche dopo la cessazione delle precipitazioni.

Attenzione alla Penisola Sorrentina

Particolare attenzione è richiesta nella Penisola Sorrentina e Amalfitana, compresa nella zona interessata dalla proroga.

Il rischio residuo rimarrà dunque presente fino alla tarda mattinata di martedì 17 novembre, mentre nel resto della Campania l’allerta terminerà alla mezzanotte di lunedì.