Tra i grandi antagonist della saga de Il Padrino, la figura di Don Emilio Barzini — noto come Barrese nel primo doppiaggio italiano della pellicola — rappresenta l’incarnazione del potere mafioso moderno, calcolatore e privo di scrupoli. A capo di una delle Cinque Famiglie di New York, Barzini esercita un’influenza paragonabile solo a quella di Don Vito Corleone, dominando i settori del gioco d’azzardo, della prostituzione e del traffico di droga, con forti interessi espansi fino a Las Vegas, in Nevada.
A differenza di Don Vito o di Ottilio Cuneo, Barzini non appartiene alla vecchia guardia dei cosiddetti “Mustache Pete”: la sua visione imprenditoriale del crimine gli vale un enorme rispetto tra i boss più giovani e persino la stima apparente degli stessi Corleone, che lo annoverano tra gli ospiti di riguardo al matrimonio di Connie.
Dalla cospirazione all’agguato a Santino
La svolta spietata di Don Barrese/Barzini avviene quando Don Vito rifiuta di garantire la propria protezione politica per il business dell’eroina. In risposta, il boss ordita segretamente una trama complessa coinvolgendo le altre famiglie per spingere i Corleone alla resa.
È proprio Barzini a tirare le fila del piano che porta alla morte di Santino Corleone: cooptato il violento Carlo Rizzi, organizza la trappola al casello autostradale in cui “Sonny” cade sotto i colpi dei sicari. La tragica perdita costringe Don Vito ad accettare la pace e ad aprire il proprio territorio al narcotraffico, ponendo come unica condizione il rientro sicuro dall’esilio siciliano del figlio minore, Michael.
La manovra su Tessio e il tragico epilogo
La sete di potere di Barzini non si placa con la tregua. Nel tentativo di smantellare definitivamente l’impero avversario, il boss comincia a corroderne i confini a New York e corrompe Salvatore Tessio, fidato caporegime dei Corleone a Brooklyn. L’obiettivo è organizzare un falso summit di pace durante il quale eliminare Michael Corleone.
I Corleone, tuttavia, avevano previsto con largo anticipo ogni sua mossa. Il giorno dell’incontro, il destino di Barzini si compie sulle scalinate del tribunale di New York: il picciotto Al Neri, travestito da agente di polizia, fredda il Don e la sua guardia del corpo in uno degli agguati più iconici della storia del cinema.
Curiosità, videogioco e cast
Il personaggio di Barzini trova uno spazio rilevante anche nel videogioco ufficiale de Il Padrino del 2006, dove viene identificato come l’assassino di Johnny, padre del protagonista, venendo infine giustiziato da quest’ultimo in collaborazione con Al Neri nei pressi del tribunale.
Nel capolavoro di Francis Ford Coppola, Don Emilio Barzini è magistralmente interpretato dall’attore Richard Conte. Nel ridoppiaggio italiano realizzato nel 2007, la voce del celebre boss è quella del doppiatore Sergio Di Stefano.