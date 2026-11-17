A Torre del Greco, residenti e commercianti di via Cappella degli Orefici protestano contro l’installazione di tre nuovi semafori, destinati a entrare in funzione nei prossimi giorni. A preoccupare gli abitanti sono soprattutto le possibili conseguenze sulla viabilità, sulla sosta delle automobili e sulle attività commerciali della zona.

La manifestazione si è svolta ieri mattina, nonostante il maltempo, lungo una strada di circa 80 metri che ospita undici negozi e diversi uffici privati. La partecipazione è stata ridotta dalla pioggia e dal vento.

I timori dei commercianti

La decisione di installare gli impianti semaforici, adottata dall’assessore alla viabilità Virginia Palomba e dal comandante della polizia municipale Gennaro Russo, ha suscitato le contestazioni di chi vive e lavora nel quartiere.

Secondo i residenti, una prova tecnica durata circa venti minuti avrebbe già evidenziato le difficoltà che potrebbero presentarsi con l’attivazione definitiva dei semafori.

A preoccupare maggiormente i negozianti è la possibile riduzione delle possibilità di sosta per i clienti. Nella zona, spiegano, mancano parcheggi e molte persone raggiungono le attività commerciali in automobile.

I commercianti segnalano inoltre che la segnaletica stradale è già stata modificata e che sono state elevate le prime multe.

Le difficoltà degli anziani

Le contestazioni riguardano anche le esigenze quotidiane dei residenti, in particolare delle persone anziane.

Secondo gli abitanti, l’impossibilità di fermarsi nei pressi dei negozi e degli uffici potrebbe rendere più complicato accompagnare un familiare per effettuare acquisti o usufruire dei servizi presenti lungo la strada.

Le preoccupazioni sono condivise anche dai professionisti che lavorano nella zona.

La proposta del senso unico

Residenti e commercianti chiedono di valutare una soluzione alternativa ai tre semafori: trasformare via Cappella degli Orefici in una strada a senso unico, così da poter ricavare nuovi spazi per la sosta.

A sostenere questa proposta è anche il consigliere comunale Dario Tonzino, residente nelle vicinanze e agente di polizia municipale in un altro Comune.

Secondo Tonzino, il senso unico consentirebbe di rispondere meglio alle esigenze dei negozianti, dei residenti, dei professionisti e dei fedeli che frequentano la vicina parrocchia.

La richiesta dei manifestanti è dunque quella di rivedere l’attuale organizzazione della viabilità prima dell’entrata in funzione definitiva dei nuovi impianti.