Napoli si prepara a ospitare la XII edizione dei MED Dialogues, la conferenza internazionale in programma dal 19 al 21 novembre 2026 a Palazzo Reale, con iniziative anche al Grand Hotel Vesuvio e al Teatro San Carlo.

Per garantire la sicurezza delle delegazioni internazionali, il Comune ha disposto chiusure stradali, divieti di sosta, modifiche ai sensi di marcia e variazioni al trasporto pubblico, con provvedimenti che scatteranno già da mercoledì 18 novembre.

Le disposizioni sono contenute nell’Ordinanza Dirigenziale n. 691 del 16 novembre 2026, adottata su indicazione della Prefettura e della Questura dopo il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Le limitazioni interesseranno soprattutto il lungomare, Santa Lucia, piazza del Plebiscito, via San Carlo e l’area di Chiaia. Le misure resteranno operative secondo gli orari stabiliti e fino a cessate esigenze.

Lungomare e Santa Lucia

Dalle 00:00 del 18 novembre entreranno in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di fermata nelle seguenti strade:

Via Partenope , da via Dumas Padre a via Nazario Sauro.

Via Chiatamone , da via Santa Lucia a via Dumas Padre.

Via Santa Lucia , da via Partenope a via Palepoli.

Via Lucilio e via Dumas Padre .

Via Nazario Sauro, da via Partenope a via Lucilio.

Nei tratti interessati saranno sospesi anche gli stalli a pagamento, quelli destinati ai motocicli e le aree di carico e scarico. Restano salve le eccezioni previste per gli stalli riservati alle persone con disabilità autorizzate.

Il divieto di sosta con rimozione riguarderà anche Corso Meridionale, sul lato della stazione, nel tratto compreso tra corso Novara e il varco Polfer al civico 7.

Le prime chiusure stradali

Dalle 7:00 del 18 novembre sarà vietato il transito veicolare in due tratti:

Via Partenope , nella semicarreggiata davanti al Grand Hotel Vesuvio.

Via Santa Lucia, nella semicarreggiata sul lato del Grand Hotel Vesuvio, tra via Chiatamone e via Partenope.

Dallo stesso orario scatterà anche il divieto di sosta con rimozione in via Chiatamone, sul lato del Grand Hotel Vesuvio, da via Santa Lucia al civico 40.

Saranno inoltre sospesi gli stalli taxi in via Santa Lucia, tra via Chiatamone e via Partenope, e in via Dumas Padre.

Per le operazioni di carico e scarico merci, nei tratti interessati di via Partenope, via Chiatamone e via Santa Lucia, sarà consentito operare esclusivamente dalle 4:00 alle 6:00.

Piazza Plebiscito e San Carlo

Un secondo gruppo di provvedimenti riguarderà l’area di piazza del Plebiscito, via San Carlo e Chiaia.

Dalle 12:00 del 18 novembre saranno istituiti divieti di sosta con rimozione forzata e di fermata nelle seguenti zone:

Piazza del Plebiscito , compresi gli interviali sul lato della Prefettura e di Palazzo Salerno.

Via San Carlo e piazza Trieste e Trento .

Via Chiaia , da piazza Trieste e Trento a piazza Carolina.

Piazza Carolina .

Piazzetta Salazar e Rampe Paggeria .

Via Cesario Console , da piazza del Plebiscito a via Santa Lucia.

Via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga , sul lato di Palazzo Reale.

Via Acton, da via Filangieri di Candida Gonzaga all’ingresso della Galleria Vittoria.

Anche in queste aree saranno sospesi gli stalli a pagamento, quelli per motocicli e gli spazi destinati al carico e scarico, con le eccezioni previste per gli stalli riservati alle persone con disabilità autorizzate.

Chiusure dalle 12 del 18

Sempre dalle 12:00 del 18 novembre scatterà la prima fase dei divieti di transito.

Le limitazioni interesseranno piazza del Plebiscito, negli interviali sul lato della Prefettura e di Palazzo Salerno, con l’eccezione indicata dall’ordinanza per il tratto dal colonnato della Basilica di San Francesco di Paola.

Sarà inoltre vietata la circolazione in via Cesario Console, sul lato di Palazzo Salerno, tra piazza del Plebiscito e via Santa Lucia.

Chiusura anche in via San Carlo, nella parte sul lato della Galleria Umberto I, da piazza Trieste e Trento a via Verdi.

Nuove limitazioni dal 19 novembre

La seconda fase scatterà alle 6:00 di giovedì 19 novembre, in concomitanza con l’avvio della conferenza internazionale.

Il divieto di transito interesserà:

Rampe Paggeria .

L’interviale di piazza del Plebiscito sul lato di Palazzo Salerno.

Via Cesario Console , tra piazza del Plebiscito e via Santa Lucia.

Piazza Trieste e Trento , con le specifiche eccezioni previste dall’ordinanza.

Via San Carlo .

Piazza Carolina .

Via Chiaia, tra piazza Trieste e Trento e piazza Carolina.

Per via San Carlo l’accesso ai varchi sarà consentito esclusivamente agli autorizzati, ai delegati e al personale munito di badge di Palazzo Reale e del Teatro San Carlo.

Le eccezioni per gli accessi

Particolari disposizioni riguarderanno la corsia di piazza Trieste e Trento compresa tra via Chiaia e via Nardones.

In quest’area sarà consentito il passaggio ai residenti, ai veicoli con contrassegno per persone con disabilità, purché la persona titolare sia a bordo, ai mezzi diretti ai garage autorizzati e ai taxi.

Per questi ultimi resteranno comunque vietati sosta, fermata e carico e scarico dei passeggeri.

Cambiano anche i sensi unici

Dalle 6:00 del 19 novembre entreranno in vigore modifiche anche ai sensi di circolazione.

In piazza Carolina sarà istituito il senso unico da via Gennaro Serra verso via Chiaia.

In via Chiaia, invece, il senso unico sarà disposto da piazza Carolina verso piazza Trieste e Trento, per consentire l’immissione su via Nardones.

Si tratta di modifiche da tenere presenti soprattutto per chi deve raggiungere abitazioni, attività commerciali e autorimesse nelle strade interessate.

Bus e taxi, le modifiche

Le limitazioni avranno conseguenze anche sul trasporto pubblico.

Dalle 6:00 del 18 novembre saranno sospesi gli stalli taxi di piazza Carolina e via San Carlo, oltre alla fermata del trasporto pubblico di linea in via San Carlo.

Le aziende che gestiscono il trasporto urbano ed extraurbano dovranno rimodulare i percorsi e le fermate delle linee coinvolte.

L’ordinanza non indica nel dettaglio i nuovi itinerari degli autobus, che dovranno essere comunicati dai rispettivi gestori.

Parcheggi per residenti e disabili

Sono previste misure specifiche per limitare i disagi ai residenti delle aree sottoposte ai divieti.

Per tutta la durata del provvedimento, i residenti titolari di permesso di sosta nei settori a tariffa senza custodia interessati dalle restrizioni potranno parcheggiare gratuitamente nei settori adiacenti a quelli interdetti.

La stessa possibilità è riconosciuta ai titolari di posto H personalizzato, secondo quanto stabilito dall’ordinanza.

Quando termineranno le restrizioni

Le misure accompagneranno lo svolgimento dei MED Dialogues dal 19 al 21 novembre, ma i primi divieti scatteranno già il giorno precedente.

Le limitazioni saranno mantenute fino a cessate esigenze, in relazione alle necessità di sicurezza e al passaggio delle delegazioni internazionali.

Per chi deve raggiungere il centro di Napoli nei giorni della conferenza sarà quindi importante considerare non soltanto le strade completamente chiuse, ma anche i divieti di fermata, le limitazioni alla sosta e i nuovi sensi di circolazione.