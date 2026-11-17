Si avvicina un appuntamento di grande fascino nel calendario della Serie B. Sabato pomeriggio lo stadio “Alberto Braglia” farà da cornice alla sfida tra Modena e Juve Stabia, un confronto che mette di fronte due piazze calde, ambiziose e accomunate da una forte identità di gioco.
Da una parte ci sono i canarini emiliani, determinati a sfruttare la spinta del pubblico di casa per imporre il proprio ritmo e conquistare punti pesanti davanti ai propri tifosi. Il “Braglia” rappresenta tradizionalmente un fattore determinante per il Modena, chiamato a una prova di carattere, qualità nel palleggio e concretezza sotto porta.
Dall’altra parte c’è la Juve Stabia, pronta a confermare la propria solidità e lo spirito battagliero che ne ha contraddistinto il percorso fin qui. Le Vespe arrivano all’appuntamento con l’obiettivo di disputare una gara attenta sul piano tattico, puntando sull’organizzazione collettiva, sull’aggressività nei duelli e sulla capacità di colpire in ripartenza.
Sul piano tecnico e agonistico si preannuncia una partita aperta ed equilibrata, in cui la gestione dei momenti chiave e l’intensità a centrocampo potranno fare la differenza. Per entrambe le squadre si tratta di un banco di prova significativo per dare continuità ai rispettivi obiettivi stagionali in un campionato dove ogni dettaglio può risultare decisivo.