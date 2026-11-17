Sabato sera, alle 20:45, lo stadio Diego Armando Maradona tornerà a riaccendere i riflettori per Napoli-Torino, un classico del calcio italiano che porta con sé intrecci storici, sfide memorabili e volti che hanno segnato entrambe le panchine. Tra questi, a fare riaffiorare i ricordi più vivi dell’ambiente partenopeo è soprattutto il percorso di Walter Mazzarri, capace di lasciare un’impronta profonda sia all’ombra del Vesuvio sia sotto la Mole.

Per il tecnico di San Vincenzo, incroci di questo tipo non sono mai stati partite qualunque. Da un lato c’è Napoli, la piazza della consacrazione definitiva, dell’amore viscerale e dei grandi trionfi; dall’altro c’è proprio il suo Torino, una tappa significativa della carriera in Serie A vissuta con la consueta carica agonistica e il pragmatismo che da sempre contraddistinguono il suo calcio.

L’avventura sulla sponda granata

Il ricordo del “Toro” di Mazzarri riporta alla mente la parentesi iniziata nel gennaio del 2018. Sotto la Mole, l’allenatore toscano trovò un ambiente ideale per esaltare le proprie doti di motivatore e costruttore di gruppi compatti e difficili da affrontare. Dopo aver chiuso la prima annata al nono posto, nella stagione 2018-2019 Mazzarri guidò i granata fino a sfiorare una storica qualificazione europea sul campo, chiudendo con un bottino di punti di assoluto rilievo prima dell’epilogo del febbraio 2020.

L’eredità nata all’ombra del Vesuvio

Quell’identità granitica vista a Torino affondava però le sue radici negli anni d’oro vissuti proprio a Napoli, dove il legame con la piazza era diventato parte integrante della rinascita moderna del club. Arrivato nell’ottobre del 2009, Mazzarri plasmò una squadra indomabile, capace di far innamorare il San Paolo grazie a un 3-5-2 elettrico e al talento dei “Tre Tenori”: Cavani, Lavezzi e Hamsik.

In quattro stagioni indimenticabili fino al 2013, riportò gli azzurri nell’élite del calcio continentale con la storica qualificazione in Champions League dopo oltre vent’anni, conquistando un secondo posto in campionato e alzando al cielo la Coppa Italia del 2012, il primo trofeo dell’era post-Maradona. Un legame talmente profondo da spingerlo a tornare in azzurro oltre dieci anni dopo, nel novembre 2023, per raccogliere una difficile eredità in una stagione complicata.

Un incrocio di emozioni e tattica

Quando Napoli e Torino si affrontano, per i tifosi azzurri il pensiero corre inevitabilmente a quell’impronta tattica fatta di intensità, ripartenze fulminee e spirito di sacrificio che Mazzarri ha saputo trasmettere prima a Fuorigrotta e poi in casa granata. Sabato sera al Maradona scenderanno in campo il presente e le ambizioni delle due squadre, ma sullo sfondo resterà sempre il segno indelebile lasciato da chi, tra il Golfo e la Mole, ha scritto pagine di passione pura.