Quella tra Napoli e Torino non è mai una sfida banale. Quando azzurri e granata si ritrovano l’uno di fronte all’altro sul rettangolo verde, a scendere in campo non sono soltanto i punti in palio, ma quasi un secolo di storia del calcio italiano, fatto di incroci suggestivi, campioni immortali e pomeriggi che hanno segnato intere generazioni di tifosi.

La rivalità sportiva tra le due piazze affonda le radici nei primi campionati a girone unico, mettendo a confronto due filosofie e due città dal cuore caldissimo: da una parte il calore viscerale di Fuorigrotta, dall’altra l’orgoglio indomito della tradizione granata. Un legame spesso scandito dai grandi protagonisti che hanno vestito entrambe le maglie o che hanno lasciato un segno indelebile in questa partita. Impossibile non pensare agli anni Ottanta, quando il Torino di Giagnoni prima e Radice poi veniva a battagliare contro il Napoli di Diego Armando Maradona, dando vita a sfide ad altissima tensione agonistica, dove la tecnica del Pibe de Oro si scontrava con la celebre “grinta” del Toro.

Nel libro dei ricordi restano scolpite gare memorabili. Dalle battaglie degli anni ’70 con i gol di Pulici e Graziani da una parte e le giocate di Savoldi e Clerici dall’altra, fino ad arrivare all’era moderna, ricca di partite spettacolari e ricche di gol. Basti pensare al pirotecnico 5-3 del dicembre 2016 al San Paolo, pomeriggio consacrato dalla straordinaria tripletta di Dries Mertens — con quell’indimenticabile pallonetto da posizione impossibile — o alle sfide più recenti che hanno visto il Maradona vibrare per la conquista dello Scudetto e per le notti di alta classifica.

Anche oggi, come ieri, Napoli-Torino conserva quel fascino antico del calcio d’altri tempi: una gara in cui l’orgoglio, il peso della maglia e il calore degli spalti trasformano novanta minuti in un nuovo capitolo di una storia infinita.