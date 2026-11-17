La Protezione Civile della Campania ha diramato un’allerta meteo per venti forti, raffiche e mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. L’avviso sarà in vigore su tutto il territorio regionale dalle ore 20 di martedì 17 novembre fino alle ore 16 di mercoledì 18 novembre 2026.

Sono previsti venti localmente forti provenienti da Ovest-Sud-Ovest, accompagnati da raffiche e da un aumento del moto ondoso.

Le zone costiere interessate

Il rischio di mareggiate riguarda diversi tratti del litorale campano, in particolare Napoli, le isole, l’Area Vesuviana e la Piana campana, oltre alla Penisola Sorrentino-Amalfitana.

L’avviso interessa anche le coste delle zone Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento e Basso Cilento.

Per queste aree sono possibili mareggiate, soprattutto nei tratti maggiormente esposti alla direzione dei venti.

Le indicazioni ai Comuni

La Protezione Civile regionale richiama le amministrazioni comunali all’adozione delle misure previste dai rispettivi piani di emergenza, per prevenire e contenere i rischi legati al vento e al mare agitato.

Particolare attenzione viene richiesta al monitoraggio del verde pubblico e alla verifica della stabilità delle strutture che potrebbero essere sollecitate dalle raffiche e dal moto ondoso.

Nessuna allerta per piogge

L’avviso non segnala criticità legate alle precipitazioni. Per il rischio idrogeologico il livello è Verde, poiché non sono previste condizioni meteorologiche tali da determinare criticità di questo tipo.

La Protezione Civile precisa che l’allerta per vento non prevede un codice colore: il Verde riportato nel bollettino si riferisce esclusivamente all’assenza di rischio idrogeologico e non esclude i pericoli connessi a raffiche e mareggiate.