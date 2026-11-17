Si conclude 2-2 l’amichevole giocata all’Armando Picchi di Livorno tra Italia e Belgio U21, con la squadra di Baldini che recupera nel finale il pareggio grazie ad una rete su rigore di Ekhator. Ad aprire le marcature per gli azzurrini era stato Cherubini nel primo tempo, pareggio immediato degli ospiti con Mirisola, che raddoppia nella ripresa su michia.
Il tabellino
Italia U21-Belgio U21 2-2
Marcatori: Cherubini (25′), Mirisola (27′ e 52′), Ekhator (88′).
Italia: Daffara; Lulli (Kouadio 55′) , Chiarodia (Mane 55′) , Comuzzo, Bartesaghi; Lipani, Faticanti (Amatucci 55′), Dagasso ( D’Uffizzi75′); Cherubini (Fini 55′), Camarda (Ekhator 62′), Inacio (Cacciamani 55′).
A disposizione: Palmisani, Mascardi, Berti, Mannini, Moruzzi, Zeroli, Pessina.
Allenatore: Baldini.
Belgio: Pieklak; Noubi (Monamay 82′), Nonge (Fofana 71′), Delorge, Mbangula (Duranville 71′); Lapage, Burlet (Tytens 82′); Vermant (Bassette 71′), Sagrado, Mirisola (Lokesa 62′); De Vlieger ( Van De Perre 81′).
A disposizione: Brughmans, Vanden Driessche, De Roeve,
Allenatore: Swerts.
Arbitro: Gonçalves.