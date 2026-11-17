Nel monumentale universo de Il Padrino, la figura di Kay Adams (poi Kay Corleone) rappresenta lo sguardo del mondo pulito, borghese e americano che si scontra e si frantuma contro la spietata realtà della criminalità organizzata. Interpretata magistralmente da Diane Keaton nella celebre trilogia diretta da Francis Ford Coppola, Kay è molto più di una semplice compagna: è il termometro morale dell’intera parabola esistenziale di Michael Corleone.

Dagli anni del college alla scoperta della verità

Figlia di un pastore protestante e studentessa al college di Hanover, Kay conosce e si innamora di Michael Corleone nel periodo precedente alla seconda guerra mondiale. Inizialmente estranea al mondo dei clan, non riscuote grandi simpatie nel patriarca Don Vito e, nonostante gli avvertimenti di Michael, continua a credere ingenuamente che la famiglia si occupi unicamente di importazione di olio d’oliva dalla Sicilia.

La sua vita cambia radicalmente nel 1946, quando Michael svanisce nel nulla dopo l’omicidio del capitano della polizia Mark McCluskey e del narcotrafficante Virgil Sollozzo. Al ritorno di Michael dall’esilio in Sicilia, i due si riconciliano e si sposano con rito privato. Tenuta rigorosamente lontana dagli affari illeciti, Kay stringe un forte legame con la cognata Connie e con la suocera Carmela, convertendosi al cattolicesimo e dando alla luce due figli, Anthony Vito e Mary.

La frattura e la menzogna su Carlo Rizzi

Il punto di non ritorno nel rapporto coniugale si consuma quando Kay scopre da Tom Hagen la verità sulla morte di Carlo Rizzi, fatto eliminare da Michael per vendicare l’assassinio di Santino. Messo di fronte alle proprie responsabilità, Michael mente spudoratamente alla moglie, negando ogni coinvolgimento.

Inizialmente Kay sembra voler credere alla sua versione, ma l’illusione svanisce nel momento in cui i nuovi caporegime entrano nell’ufficio per rendere omaggio al neoboss: in quel preciso istante, la donna comprende non solo la colpevolezza del marito, ma prende coscienza del fatto che Michael è ormai diventato un capo mafia a tutti gli effetti.

Il divorzio, gli anni successivi e la tragedia finale

Ne Il Padrino – Parte II e Il Padrino – Parte III, il matrimonio naufraga definitivamente: Kay sceglie il divorzio dopo aver subito un doloroso aborto volontario e si risposa in seconde nozze con l’avvocato Gary Mitchelson. Anni dopo, supporta la scelta del figlio Anthony di abbandonare l’università per seguire la carriera di cantante lirico.

Durante il viaggio in Sicilia per il debutto di Anthony al Teatro Massimo, Kay si ritrova a trascorrere una giornata con l’ex marito, ammettendo di provare ancora sentimenti per lui nonostante il passato ininterrotto. Tuttavia, la speranza di una riconciliazione spirituale viene spazzata via dall’omicidio di Don Tommasino, che dimostra l’impossibilità per Michael di uscire dal giro criminale. All’uscita del teatro, la tragedia si compie nel modo più devastante: la morte accidentale della figlia Mary distruggerà per sempre ogni residuo legame familiare.

Note sul cast e doppiaggio italiano

Nella versione originale cinematografica, la voce di Diane Keaton è stata affidata a Vittoria Febbi nella trilogia classica, mentre nei successivi ridoppiaggi dei primi due film il personaggio è stato doppiato da Roberta Pellini.